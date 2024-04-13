Вей подпишет контракт с «Авангардом» на год. Ранее канадский форвард играл за СКА, ЦСКА и «Барыс»
Антон Курьянов объявил о переходе Линдена Вея в «Авангард».
Контракт с нападающим будет подписан на год.
«Мы хотели видеть Линдена в составе еще до дедлайна сезона-2023/24, но «Мангейм» отказал в расторжении действующего контракта и переходе.
Поскольку все обязательства перед прежним клубом нападающий выполнил, ничего не препятствует заключению контракта с «Авангардом».
Подводя итоги сезона, мы отмечали, в каком направлении хотим усилить команду. Вей добавит нам вариативности и мастерства в центральной линии.
Это высококвалифицированный центрфорвард с правым хватом, карьерой доказавший свою состоятельность, в том числе в решающих играх за Кубок Гагарина», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
В нынешнем сезоне 32-летний канадский нападающий провел 45 игр за «Адлер Мангейм» и набрал 46 (8+38) очков.
Ранее он играл в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Барыс», СКА и ЦСКА.