Вей подпишет контракт с «Авангардом» на год. Ранее канадский форвард играл за СКА, ЦСКА и «Барыс»

Теги Авангард переходы Антон Курьянов чемпионат Германии Мангейм КХЛ Линден Вей Хоккей

Антон Курьянов объявил о переходе Линдена Вея в «Авангард».

Контракт с нападающим будет подписан на год.

«Мы хотели видеть Линдена в составе еще до дедлайна сезона-2023/24, но «Мангейм» отказал в расторжении действующего контракта и переходе.

Поскольку все обязательства перед прежним клубом нападающий выполнил, ничего не препятствует заключению контракта с «Авангардом».

Подводя итоги сезона, мы отмечали, в каком направлении хотим усилить команду. Вей добавит нам вариативности и мастерства в центральной линии.

Это высококвалифицированный центрфорвард с правым хватом, карьерой доказавший свою состоятельность, в том числе в решающих играх за Кубок Гагарина», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

В нынешнем сезоне 32-летний канадский нападающий провел 45 игр за «Адлер Мангейм» и набрал 46 (8+38) очков. 

Ранее он играл в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Барыс», СКА и ЦСКА.

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ SVIASHENNIK
Ну и норм, главное Пьянова, Телегу, Киселевича, Игумнова попросить на выход.
Игумнова можно оставить
+6
0
+6
Ответ SVIASHENNIK
Ну и норм, главное Пьянова, Телегу, Киселевича, Игумнова попросить на выход.
Игумнова то за что?
+5
0
+5
Ну в звене с Ткачевым и Буше проведет лучший сезон в карьере в КХЛ в регулярке) вот, а что будет дальше посмотрим
+3
0
+3
Ну и норм, главное Пьянова, Телегу, Киселевича, Игумнова попросить на выход.
+3
-1
+2
Отличное подписание!
+2
0
+2
Авангард уже собирает команду сильную .
+2
0
+2
Значит, Спунер - всё.
0
0
0
Сочи Мангейм и Казань Айсберен
0
0
0
какая стата по вбрасываниям?
0
0
0
Ответ SVIASHENNIK
Ну и норм, главное Пьянова, Телегу, Киселевича, Игумнова попросить на выход.
Этого ждут все Омичи
0
0
0
Ответ thefl
какая стата по вбрасываниям?
53,5 в среднем за карьеру в КХЛ
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий