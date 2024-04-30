Агент Жафярова: «Веду переговоры со всеми командами, будем рассматривать все хорошие варианты. «Торпедо» интересуется, Дамир уже там играл»

Агент Дамира Жафярова оценил варианты продолжения карьеры для хоккеиста.

– Пока с « » не было никакого плотного общения. Я веду переговоры со всеми командами. Будем рассматривать предложения.

– В « » говорили, что интересуются Жафяровым.

– Да, интересуются. Он уже играл в «Торпедо».

Мы будем рассматривать все хорошие варианты, а будет выбирать, – сказал представитель хоккеиста .

В минувшем регулярном чемпионате форвард в составе «Ак Барса» и «Авангарда» суммарно провел 41 матч, набрав 17 (5+12) очков. В плей-офф на его счету 4 передачи в 12 играх.