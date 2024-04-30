Агент Жафярова: «Веду переговоры со всеми командами, будем рассматривать все хорошие варианты. «Торпедо» интересуется, Дамир уже там играл»

Теги Авангард Торпедо Шуми Бабаев КХЛ Дамир Жафяров Хоккей

Агент Дамира Жафярова оценил варианты продолжения карьеры для хоккеиста.

– Пока с «Авангардом» не было никакого плотного общения. Я веду переговоры со всеми командами. Будем рассматривать предложения.

– В «Торпедо» говорили, что интересуются Жафяровым.

– Да, интересуются. Он уже играл в «Торпедо».

Мы будем рассматривать все хорошие варианты, а Дамир будет выбирать, – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.

В минувшем регулярном чемпионате форвард в составе «Ак Барса» и «Авангарда» суммарно провел 41 матч, набрав 17 (5+12) очков. В плей-офф на его счету 4 передачи в 12 играх.

4 комментария
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Надо найти свою команду и своего тренера.
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Не в том положении,чтобы выбирать .Только в Торпедо показывал свой уровень .Игрок одной команды.Возвращайся
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Помотало Дамира так после Торпедо,
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Ответ Алексей Тор
Надо найти свою команду и своего тренера.
Пусть в ВХЛ поищет.
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