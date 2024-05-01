Гафуров покидает «Торпедо». Ларионов стал инициатором его ухода, он займет пост генменеджера (Иван Богун)

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Политика Спорт-Экспресс Максим Гафуров Хоккей

Максим Гафуров покинет пост генерального менеджера «Торпедо».

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Иван Богун.

Гафуров работает в «Торпедо» с 2020 года.

«По моей информации, Максим Гафуров покидает пост генерального менеджера «Торпедо». В ближайшее время он займет должность, на которой будет курировать весь спорт в Нижегородской области.

Насколько знаю, инициатором ухода Гафурова стал Игорь Ларионов. Именно он поставил губернатору Нижегородской области ультиматум из разряда «либо я, либо он».

Как видите, выбор был сделан в пользу Профессора, который теперь сможет беспрепятственно везти в «Торпедо» всех своих старых знакомых. Собственно, он же и займет вакантную позицию генерального менеджера», – написал Богун.

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24 комментария
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Вот вам и "демократичный" тренер, который привнёс в хоккей "свежий взгляд".
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Потому что Гафуров не хотел продлевать Ларионова младшего и помощника Васильева .Ситуация конечно не здоровая,что всех убирают,в угоду тренеру .Сплочённость должна быть ,а не эгоизм.
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Да ну на ###!
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Обычно для тренерства убивают в себе игрока.

Ларионов убивал агента, но не смог )
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Хана Торпедо короче
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Жаль Макса.он один из немногих.кто реально оценивал ситуацию в торпедо .и на те небольшие деньги умудрялся периодически выдергивать стоящих хоккеистов
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Ни грамма токсичности, тренер новой формации, ога
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Тоже вёл переговоры с Северсталью, видимо:)
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Якупов станет первым усилением? :)

Профессор. От любви до ненависти. Новый сезон :)
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Человек,открывший нам хоккей,отправляющий людей в нхл,человек без изъянов.человек,которому мешают медицинский штаб,операторы,токсичные игроки.светоч нашего хоккея,рассказывающий на пресс конференциях всем неучам как жить,философ,полубог))))желаем всем сайтом не попасть в ПО
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Как бы профессор не надорвался бы.
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Самый как бы демократичный тренер по факту оказался типичным скрытым диктатором - от увольнения неугодных хоккеистов до выстраивания вертикали власти во главе с самим собой.
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Игорек вошёл в раж) Пхахаха. Еще чего-то про Ротенберга говорят.
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Кабзда Торпедо
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Опа - Стёпа!!! Похоже следующий сезон для Торпедо закончился не начавшись.
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Приехали. Спасибо за сезон заранее. Надеюсь, Веряй найдёт команду, а не будет сидеть за спинами сынка и прочих линчей.
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Ответ Дмитрий Пузырёв
В следующем сезоне «Торпедо» просто обязано будет закончить КГ на ступеньку выше. Как минимум.
С конца таблицы конференции?)
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Без Коваленко будут за выход в плей-офф бороться. Один Атанасов там остался из интересного
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Что за наброс? Уверен ,что никаких ультиматумов не было.
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А что, в хоккее можно совмещать???
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В следующем сезоне «Торпедо» просто обязано будет закончить КГ на ступеньку выше. Как минимум.
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Закрутил гайки)
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Ответ Габорик
Якупов станет первым усилением? :) Профессор. От любви до ненависти. Новый сезон :)
свят-свят-свят
ещё бы про Гальченюка вспомнили)
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