Гафуров покидает «Торпедо». Ларионов стал инициатором его ухода, он займет пост генменеджера (Иван Богун)

Максим Гафуров покинет пост генерального менеджера «Торпедо».

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Иван Богун.

Гафуров работает в «Торпедо» с 2020 года.

«По моей информации, покидает пост генерального менеджера «Торпедо». В ближайшее время он займет должность, на которой будет курировать весь спорт в Нижегородской области.

Насколько знаю, инициатором ухода Гафурова стал . Именно он поставил губернатору Нижегородской области ультиматум из разряда «либо я, либо он».

Как видите, выбор был сделан в пользу Профессора, который теперь сможет беспрепятственно везти в « » всех своих старых знакомых. Собственно, он же и займет вакантную позицию генерального менеджера», – написал Богун.