Гафуров покидает «Торпедо». Ларионов стал инициатором его ухода, он займет пост генменеджера (Иван Богун)
Максим Гафуров покинет пост генерального менеджера «Торпедо».
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Иван Богун.
Гафуров работает в «Торпедо» с 2020 года.
«По моей информации, Максим Гафуров покидает пост генерального менеджера «Торпедо». В ближайшее время он займет должность, на которой будет курировать весь спорт в Нижегородской области.
Насколько знаю, инициатором ухода Гафурова стал Игорь Ларионов. Именно он поставил губернатору Нижегородской области ультиматум из разряда «либо я, либо он».
Как видите, выбор был сделан в пользу Профессора, который теперь сможет беспрепятственно везти в «Торпедо» всех своих старых знакомых. Собственно, он же и займет вакантную позицию генерального менеджера», – написал Богун.
Ларионов убивал агента, но не смог )
Профессор. От любви до ненависти. Новый сезон :)
ещё бы про Гальченюка вспомнили)