Рябыкин о «Локомотиве»: «Чемпионам сложнее войти в новый чемпионат – и функционально, и ментально. Не все адаптировались к новой системе, направление работы понятно»
Действующий обладатель Кубка Гагарина идет на втором месте в Западной конференции, набрав 20 очков за 15 матчей.
– Последние два матча гостевого турне – в Челябинске и Череповце – действующий чемпион начинал с 0:3. У «Локомотива» – спад?
– Мы хорошо начали чемпионат – в частности, одержали победу в Кубке Открытия над «Трактором». Было видно, что на ответный матч в Челябинске соперник сверхмотивирован, а мы не сразу включились.
Ту же картину увидели в Череповце, хотя мы были близки, чтобы спасти матч с 0:4. Как сказал Боб Хартли, увидели определенные моменты, над которыми предстоит поработать.
– Какие?
– К новой системе адаптировались не все звенья. Некоторые ведут команду, некоторые – пока в процессе. Но это наша внутренняя кухня. Направление дальнейшей работы понятно.
– Чемпионский синдром все-таки существует?
– Синдром – громкое слово. Но войти в новый чемпионат после длинного предыдущего сезона чемпионам несколько сложнее, чем соперникам. И функционально, и ментально, – сказал помощник главного тренера «Локомотива» Дмитрий Рябыкин.
