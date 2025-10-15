  • Спортс
1

Рябыкин о «Локомотиве»: «Чемпионам сложнее войти в новый чемпионат – и функционально, и ментально. Не все адаптировались к новой системе, направление работы понятно»

Дмитрий Рябыкин оценил старт сезона для «Локомотива».

Действующий обладатель Кубка Гагарина идет на втором месте в Западной конференции, набрав 20 очков за 15 матчей.

– Последние два матча гостевого турне – в Челябинске и Череповце – действующий чемпион начинал с 0:3. У «Локомотива» – спад?

– Мы хорошо начали чемпионат – в частности, одержали победу в Кубке Открытия над «Трактором». Было видно, что на ответный матч в Челябинске соперник сверхмотивирован, а мы не сразу включились.

Ту же картину увидели в Череповце, хотя мы были близки, чтобы спасти матч с 0:4. Как сказал Боб Хартли, увидели определенные моменты, над которыми предстоит поработать.

– Какие?

– К новой системе адаптировались не все звенья. Некоторые ведут команду, некоторые – пока в процессе. Но это наша внутренняя кухня. Направление дальнейшей работы понятно.

– Чемпионский синдром все-таки существует?

– Синдром – громкое слово. Но войти в новый чемпионат после длинного предыдущего сезона чемпионам несколько сложнее, чем соперникам. И функционально, и ментально, – сказал помощник главного тренера «Локомотива» Дмитрий Рябыкин.

Рябыкин о словах Дементьева про эпизод с травмой Сергеева: «Реакция «Локомотива» – возмущение. Да, Плотников не шел «убивать», но нарушение крайне травмоопасное»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
logoБоб Хартли
психология
logoКубок Открытия
logoКХЛ
logoЛокомотив
logoТрактор
logoДмитрий Рябыкин
