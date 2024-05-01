Ротенберг о том, что Ежов завершил карьеру: «Именно СКА вернул Илью российскому хоккею. Это по-настоящему важный хоккеист для нашего клуба. Спасибо за труд, талант и совместные победы!»
Роман Ротенберг высказался о том, что Илья Ежов завершил карьеру.
«Сегодня официально завершил карьеру Илья Ежов. Это по-настоящему важный хоккеист для нашего клуба, причем именно СКА вернул Илью российскому хоккею.
В 2008 году наши селекционеры нашли вратаря в Северной Америке и пригласили его в Петербург. Илья с юношеских лет был образцом профессионализма, скромности, честной работы и волевых качеств.
Он прошел всю систему СКА, пробился в основу и одно время был нашим номером один. Именно Ежов стал надежным сменщиком Микко Коскинена во время победного Кубка Гагарина-2015. Эту роль ни в коем случае нельзя недооценивать.
Пусть Илья ни разу не сыграл в том плей-офф, но до самого последнего матча держал себя в идеальной форме, был готов выйти в любую секунду, помогал тренерам создавать лучшую атмосферу в раздевалке.
После ухода из СКА Илья Ежов провел восемь отличных сезонов в КХЛ. Играл за сильные команды и всегда оставался одним из самых ярких людей в нашей лиге.
Еж, спасибо за труд, талант и наши совместные победы! Удачи в любых начинаниях за пределами льда! Уверен, у такого человека, как ты, все получится!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Ежов ранее выступал за «Салават Юлаев», СКА, «Ладу», «Нефтехимик» и «Витязь».