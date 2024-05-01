Ротенберг о том, что Ежов завершил карьеру: «Именно СКА вернул Илью российскому хоккею. Это по-настоящему важный хоккеист для нашего клуба. Спасибо за труд, талант и совместные победы!»

Теги Салават Юлаев СКА КХЛ Кубок Гагарина Микко Коскинен Илья Ежов Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высказался о том, что Илья Ежов завершил карьеру.

«Сегодня официально завершил карьеру Илья Ежов. Это по-настоящему важный хоккеист для нашего клуба, причем именно СКА вернул Илью российскому хоккею.

В 2008 году наши селекционеры нашли вратаря в Северной Америке и пригласили его в Петербург. Илья с юношеских лет был образцом профессионализма, скромности, честной работы и волевых качеств.

Он прошел всю систему СКА, пробился в основу и одно время был нашим номером один. Именно Ежов стал надежным сменщиком Микко Коскинена во время победного Кубка Гагарина-2015. Эту роль ни в коем случае нельзя недооценивать.

Пусть Илья ни разу не сыграл в том плей-офф, но до самого последнего матча держал себя в идеальной форме, был готов выйти в любую секунду, помогал тренерам создавать лучшую атмосферу в раздевалке.

После ухода из СКА Илья Ежов провел восемь отличных сезонов в КХЛ. Играл за сильные команды и всегда оставался одним из самых ярких людей в нашей лиге.

Еж, спасибо за труд, талант и наши совместные победы! Удачи в любых начинаниях за пределами льда! Уверен, у такого человека, как ты, все получится!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ежов ранее выступал за «Салават Юлаев», СКА, «Ладу», «Нефтехимик» и «Витязь». 

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8 комментариев
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Да что там российскому. СКА вернул Ежова мировому хоккею. А где подарил лучшего тренера в истории этой игры!
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Всех вернули всех воспитали-святые люди.
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Кто Ротенберга слушает, в цирке не смеётся! )
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Это ж кем нужно быть ,чтобы верить тому ,что говорит этот пустобрёх. К сожалению таких много
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Когда Ежов уходил из СКА в 29 лет.Тогда на нём значит крест поставили.Если судить по логике Ротенберга.Хотя какая тут у него логика.Пустобрёх!
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Ежов образец скромности и честного труда - ну прям как сам йозе!
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когда игрок переходит в СКА - это всегда возвращение его хоккею! ведь СКА и есть хоккей, а Ротенберг - мистер хоккей. Гретцки на него ориентировался в жизни
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Уже слезы вытер, теперь хвалебные речи? )
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