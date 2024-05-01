Адамчук подпишет с «Динамо» контракт на 2 года. Игроком интересовалась «Сибирь»

Кирилл Адамчук продолжит карьеру в «Динамо».

Об этом сообщает Metaratings. Стороны договорились о двухлетнем контракте.

Помимо «Динамо», интерес к игроку проявляла «Сибирь».

29-летний защитник в прошлом сезоне выступал за «Ак Барс».

В сезоне-2023/24 на счету Адамчука 4 (0+4) очка в 50 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «плюс 2».

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он провел 2 игры и сделал 1 передачу при полезности «плюс 1».