Адамчук подпишет с «Динамо» контракт на 2 года. Игроком интересовалась «Сибирь»

Теги Ак Барс Сибирь возможные переходы КХЛ Динамо Кирилл Адамчук Хоккей

Кирилл Адамчук продолжит карьеру в «Динамо».

Об этом сообщает Metaratings. Стороны договорились о двухлетнем контракте.

Помимо «Динамо», интерес к игроку проявляла «Сибирь». 

29-летний защитник в прошлом сезоне выступал за «Ак Барс».

В сезоне-2023/24 на счету Адамчука 4 (0+4) очка в 50 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «плюс 2».

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он провел 2 игры и сделал 1 передачу при полезности «плюс 1».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий