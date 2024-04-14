Адамчук из «Ак Барса» может перейти в «Сибирь» (Артур Хайруллин)

Теги Ак Барс Сибирь возможные переходы КХЛ Динамо Кирилл Адамчук Хоккей

Кирилл Адамчук может перейти из «Ак Барса» в «Сибирь».

Новосибирский клуб проявляет активный интерес к 29-летнему защитнику, сообщает журналист Артур Хайруллин.

Ранее стало известно, что хоккеист покинет «Ак Барс» на правах свободного агента. Срок соглашения Адамчука с казанским клубом истекает 30 апреля.

Московское «Динамо» также рассматривает возможность подписания контракта с игроком.

В сезоне-2023/24 на счету защитника 4 (0+4) очка в 50 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+2».

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он провел 2 игры и сделал 1 передачу при полезности «+1».
 
 

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