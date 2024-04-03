Адамчук интересен «Динамо». Защитник уйдет из «Ак Барса» свободным агентом (Metaratings)

Теги Ак Барс возможные переходы КХЛ Динамо Кирилл Адамчук Хоккей

Кирилл Адамчук может продолжить карьеру в «Динамо».

Московский клуб проявляет активный интерес к 29-летнему защитнику, сообщает Metaratings.ru. Ранее стало известно, что хоккеист покинет «Ак Барс» на правах свободного агента. Срок соглашения Адамчука с казанским клубом истекает 30 апреля.

В сезоне-2023/24 на счету защитника 4 (0+4) очка в 50 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+2».

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он провел 2 игры и сделал 1 передачу при полезности «+1».

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3 комментария
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Вместо Мартынова.
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Обычно АК барс подбирал у Динамо,а тут всё наоборот.
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