Адамчук из «Ак Барса» отправил на фронт гуманитарную помощь. Бойцы поблагодарили защитника и пожелали здоровья

Кирилл Адамчук из «Ак Барса» передал на фронт гуманитарную помощь .

29-летний защитник казанского клуба поделился в соцсетях ответом от бойцов.

Ранее игрок отправил гуманитарную помощь на передовую.

«Адам, спасибо тебе за помощь, которую ты нам оказал. Желаем тебе крепкого здоровья, фарта на льду и, самое главное, чтобы был без травм», – говорится в сообщении солдат.

Ранее сообщалось, что Кирилл Адамчук не продлит контракт с «Ак Барсом» и станет свободным агентом 1 мая.