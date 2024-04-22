Адамчук из «Ак Барса» отправил на фронт гуманитарную помощь. Бойцы поблагодарили защитника и пожелали здоровья

Теги Ак Барс КХЛ Политика Кирилл Адамчук Благотворительность Хоккей

Кирилл Адамчук из «Ак Барса» передал на фронт гуманитарную помощь .

29-летний защитник казанского клуба поделился в соцсетях ответом от бойцов.

Ранее игрок отправил гуманитарную помощь на передовую.

«Адам, спасибо тебе за помощь, которую ты нам оказал. Желаем тебе крепкого здоровья, фарта на льду и, самое главное, чтобы был без травм», – говорится в сообщении солдат.

Ранее сообщалось, что Кирилл Адамчук не продлит контракт с «Ак Барсом» и станет свободным агентом 1 мая.

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59 комментариев
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Если на фронт, то это не гуманитарная помощь
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+31
А потом удивляются, а нас то за что?
+49
-30
+19
Ответ D-eisler@yandex.ru
Комментарий скрыт
Отправил бы свое тело
+22
-3
+19
Ответ Oleg Kolesnikov
Надеюсь, те кто минусуют уже откладывают из своей зарплаты на репарации и купили себе наколенники, ведь ползать на коленях и каяться им придется очень много лет, вне зависимости от того, какое участие они в свойне принимали и поддерживали ли её, таков удел проигравших - их нагибает весь земной шарик в рамках коллективной ответственности. Не надо, чтоб твоя страна роняла мыло (кто бы ей не управлял), хуже от этого будет ТЕБЕ.
Мыло уронил тот кто управляет, а нагибаться приходится всем.
+14
0
+14
Иван Ткаченко,переводил в детский дом день -вот самая гуманитарная помощь и никому не говорил и не простил.Царствие тебе небесное герой..
+15
-2
+13
Но-но, это чего это... Вон, телеящик говорит, наши солдаты экипированные с головы до пят и обеспечены всем, что складывать некуда. Врут чтоль? Не может такого быть.
+22
-10
+12
Надеюсь, те кто минусуют уже откладывают из своей зарплаты на репарации и купили себе наколенники, ведь ползать на коленях и каяться им придется очень много лет, вне зависимости от того, какое участие они в свойне принимали и поддерживали ли её, таков удел проигравших - их нагибает весь земной шарик в рамках коллективной ответственности. Не надо, чтоб твоя страна роняла мыло (кто бы ей не управлял), хуже от этого будет ТЕБЕ.
+31
-21
+10
Ответ Oleg Kolesnikov
Надеюсь, те кто минусуют уже откладывают из своей зарплаты на репарации и купили себе наколенники, ведь ползать на коленях и каяться им придется очень много лет, вне зависимости от того, какое участие они в свойне принимали и поддерживали ли её, таков удел проигравших - их нагибает весь земной шарик в рамках коллективной ответственности. Не надо, чтоб твоя страна роняла мыло (кто бы ей не управлял), хуже от этого будет ТЕБЕ.
Ну это, как Сусанин завёл в болото, и призывает всех идти до конца.
Иногда лучше повернуть назад, чем заплатить трижды за СВО и экономически отбросить страну лет на 30 назад.
+9
0
+9
Ответ Хакамото
Кто использует слово агрессор с большой вероятностью не умеет думать
Говорили так немцы, живущие в Берлине 39 года
+11
-3
+8
Ответ Хакамото
Давай еще начни извиняться за то, что ты русский
Зачем извиняться, когда я не агрессор, а добрый человек
+16
-8
+8
Министерство обороны не справляется ?
+17
-10
+7
Фу как омерзительно
+35
-30
+5
Ответ Russ Ivan
Комментарий скрыт
Бог блесс Америка
+6
-3
+3
Ответ Ozz99
Ну это, как Сусанин завёл в болото, и призывает всех идти до конца. Иногда лучше повернуть назад, чем заплатить трижды за СВО и экономически отбросить страну лет на 30 назад.
Вы проницательны и мудры
+3
0
+3
Ответ Хакамото
Там так не думают)))
То что выглядит как агрессор, пахнет как агрессор, ходит как агрессор, говорит как агрессор, стреляет как агрессор - с высокой долей вероятности это не добрый человек
+7
-4
+3
Ответ Клименко
Фу как омерзительно
Давай еще начни извиняться за то, что ты русский
+23
-20
+3
Ответ RembaXXX
А потом удивляются, а нас то за что?
кого вас?
+19
-16
+3
Ответ D-eisler@yandex.ru
министерство обороны выдает всё необходимое и оружие и технику и определенный набор типа сухпай , форма и тд. ТО, что предусмотрено уставом. Остальное например (я боюсь ошибиться ибо служил давно) коврик . прицел улучшенный или печку - МО РФ не выдает и парни сами выкручиваются. Вот этим и помогаем. Лично я отправляю бинты, йод, шприцы, и обезболы
По тебе получается, что армия великой страны после 25 лет стабильности при лучшем в истории лидере не обеспечена элементарными средствами первой помощи: бинтами, йодом, шприцами и обезболами.
Все по плану, чо!
+2
0
+2
Ответ Жиртрес
Комментарий скрыт
Кто для тебя либерал? Что ты понимаешь под этим определением?
+4
-2
+2
Ответ Oleg Kolesnikov
Надеюсь, те кто минусуют уже откладывают из своей зарплаты на репарации и купили себе наколенники, ведь ползать на коленях и каяться им придется очень много лет, вне зависимости от того, какое участие они в свойне принимали и поддерживали ли её, таков удел проигравших - их нагибает весь земной шарик в рамках коллективной ответственности. Не надо, чтоб твоя страна роняла мыло (кто бы ей не управлял), хуже от этого будет ТЕБЕ.
Что ты несёшь?
+8
-6
+2
Кирилл красавчик ! Низкий поклон !
+6
-5
+1
Ответ Хакамото
Так и ты можешь это сделать))) Вон, такие же "русские" недавно заходили в Козинку Чего не с ними был?
Кто такая Козинка? Проблемы негров шерифа не волнуют
+1
0
+1
Ответ Oleg Kolesnikov
Надеюсь, те кто минусуют уже откладывают из своей зарплаты на репарации и купили себе наколенники, ведь ползать на коленях и каяться им придется очень много лет, вне зависимости от того, какое участие они в свойне принимали и поддерживали ли её, таков удел проигравших - их нагибает весь земной шарик в рамках коллективной ответственности. Не надо, чтоб твоя страна роняла мыло (кто бы ей не управлял), хуже от этого будет ТЕБЕ.
Мыло уронили вы, а с вожделением на вас поглядывает государство
+1
0
+1
Ответ Maturmalai
А зачем еще нужен телеящик?
Чтобы с компа смотреть тот же телеящик?
Если на экране компа не видно текста, проще купить очки.
+1
0
+1
Ответ Хакамото
А зачем ты смотришь телеящик?
А зачем еще нужен телеящик?
+1
0
+1
Ответ ТимТалер
Комментарий скрыт
А зачем? Действующую армию всем необходимым обеспечивает минобороны. А жителям новых регионов и так стало жить в миллион раз лучше как от укров их избавили.
+1
0
+1
Ответ Maturmalai
Мыло уронил тот кто управляет, а нагибаться приходится всем.
Да, целую страну нагнул за американские деньги)
+2
-2
0
Ответ Чернокожий
Министерство обороны не справляется ?
Вы еще про фсб спросите
0
0
0
Ответ Чернокожий
Министерство обороны не справляется ?
министерство обороны выдает всё необходимое и оружие и технику и определенный набор типа сухпай , форма и тд. ТО, что предусмотрено уставом.

Остальное например (я боюсь ошибиться ибо служил давно) коврик . прицел улучшенный или печку - МО РФ не выдает и парни сами выкручиваются. Вот этим и помогаем. Лично я отправляю бинты, йод, шприцы, и обезболы
+3
-3
0
Ответ Oleg Kolesnikov
Надеюсь, те кто минусуют уже откладывают из своей зарплаты на репарации и купили себе наколенники, ведь ползать на коленях и каяться им придется очень много лет, вне зависимости от того, какое участие они в свойне принимали и поддерживали ли её, таков удел проигравших - их нагибает весь земной шарик в рамках коллективной ответственности. Не надо, чтоб твоя страна роняла мыло (кто бы ей не управлял), хуже от этого будет ТЕБЕ.
3 год пошёл,а соседи всё ждут репарации..
+1
-1
0
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