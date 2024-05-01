Миронов о переходе в «Спартак»: «Это как съехать от родителей – страшно, но когда-то нужно сделать. Буква «Д» всегда была, есть и будет в моем сердце»

Андрей Миронов прокомментировал переход из «Динамо» в «Спартак».

29-летний защитник провел 11 полных сезонов в составе бело-голубых. Он рекордсмен клуба по числу сыгранных матчей – 644 игры.

Вчера срок действия договора с «Динамо» истек. Сегодня «Спартак» объявил о подписании контракта с Мироновым.

«В «Динамо» я провел всю свою жизнь. И сейчас меня переполняют очень странные чувства. Это как съехать от родителей. Страшно, но когда-то же нужно это сделать.

В «Динамо» я рос и развивался, падал и поднимался, проигрывал и побеждал. Благодарен всем людям, которые встретились на моем пути за эти 25 лет – руководству, персоналу, партнерам по команде, ветеранам и легендам, сотрудникам клуба, болельщикам.

Сейчас нужно двигаться дальше. Уже в другом клубе. Знаю, что у некоторых мое решение вызывает негативную реакцию, но так будет лучше для меня и моей семьи в первую очередь.

И как бы ни менялась моя жизнь, буква «Д» всегда была, есть и будет в моем сердце», – сказал игрок «Спартака» Андрей Миронов.