Миронов о переходе в «Спартак»: «Это как съехать от родителей – страшно, но когда-то нужно сделать. Буква «Д» всегда была, есть и будет в моем сердце»

Теги Спартак болельщики КХЛ Динамо Андрей Миронов Хоккей

Андрей Миронов прокомментировал переход из «Динамо» в «Спартак».

29-летний защитник провел 11 полных сезонов в составе бело-голубых. Он рекордсмен клуба по числу сыгранных матчей – 644 игры. 

Вчера срок действия договора с «Динамо» истек. Сегодня «Спартак» объявил о подписании контракта с Мироновым.

«В «Динамо» я провел всю свою жизнь. И сейчас меня переполняют очень странные чувства. Это как съехать от родителей. Страшно, но когда-то же нужно это сделать.

В «Динамо» я рос и развивался, падал и поднимался, проигрывал и побеждал. Благодарен всем людям, которые встретились на моем пути за эти 25 лет – руководству, персоналу, партнерам по команде, ветеранам и легендам, сотрудникам клуба, болельщикам.

Сейчас нужно двигаться дальше. Уже в другом клубе. Знаю, что у некоторых мое решение вызывает негативную реакцию, но так будет лучше для меня и моей семьи в первую очередь.

И как бы ни менялась моя жизнь, буква «Д» всегда была, есть и будет в моем сердце», – сказал игрок «Спартака» Андрей Миронов.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
От ребята с ромбиком в сердце обрадовались )
+1
0
+1
серДце 🤔
0
0
0
Ответ Александр Филиппов
серДце 🤔
теперь и С будет в СерДце 😁
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий