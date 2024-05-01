Робинсон на год продлил контракт с «Трактором». У американца 96 минут штрафа – больше всех в клубе

Бадди Робинсон подписал с «Трактором» новый контракт на год.

32-летний форвард проведет в клубе второй сезон.

Робинсон сыграл в 66 матчах в регулярного чемпионата и Кубка Гагарина, набрав 22 (15+7) очка. Игрок из США получил 96 минут штрафа, что стало наибольшим показателем в «Тракторе».

«Бадди стал настоящим открытием прошедшего розыгрыша плей-офф и влюбил в себя абсолютно всех болельщиков.

Хоккеистов такой фактуры в сочетании с профессиональными и человеческими качествами на рынке практически не найти, поэтому мы рады, что Бадди продолжит быть частью Челябинска и большой хоккейной семьи черно-белых», – написал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.