Род Бринд′Амор: «Кузнецов – победитель, у него есть перстень чемпиона Кубка Стэнли. Он ветеран, в его игре нет паники»

Род Бринд′Амор высказался об игре Евгения Кузнецова.

В субботу «Каролина» обыграл «Айлендерс» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли – 3:1. Кузнецов отметился голом и результативной передачей.

«Он проверенный победитель. Он делал это в плей-офф, у него есть перстень чемпиона Кубка Стэнли.

Сегодня вечером, повторюсь, он был очень хорош. Кузнецов – ветеран, в его игре нет паники в таких условиях. Именно это, думаю, делает его особенным», – сказал тренер «Каролины».