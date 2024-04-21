Род Бринд′Амор: «Кузнецов – победитель, у него есть перстень чемпиона Кубка Стэнли. Он ветеран, в его игре нет паники»

Теги Айлендерс Каролина Кубок Стэнли Род Бринд′Амор НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Род Бринд′Амор высказался об игре Евгения Кузнецова.

В субботу «Каролина» обыграл «Айлендерс» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли – 3:1. Кузнецов отметился голом и результативной передачей.

«Он проверенный победитель. Он делал это в плей-офф, у него есть перстень чемпиона Кубка Стэнли.

Сегодня вечером, повторюсь, он был очень хорош. Кузнецов – ветеран, в его игре нет паники в таких условиях. Именно это, думаю, делает его особенным», – сказал тренер «Каролины».

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2 комментария
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Кузнецов ветеран - звучит жутко
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