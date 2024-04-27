Новиков о Кузнецове: «Хочется, чтобы с Женей «Каролина» показала максимум. В «Вашингтоне» он себя не реализовал – это трагедия»
Юрий Новиков высказался об игре Евгения Кузнецова за «Каролину».
«Мне очень хочется, чтобы «Каролина» с Кузнецовым показала максимальный результат. Это очень обученная команда, мне приятно за ней смотреть. С Женей она должна получить другой импульс.
Для меня совершенно очевидно, что он не реализовал себя в «Вашингтоне». Это трагедия. Женя – большой талант, который постоянно играет на партнера. Для него самое ценное – создать момент для партнера. Он мало бросает, все время ищет передачу.
Мне нравится «Каролина», там во вратарской линии играет наш парень Петя Кочетков. Для него и Фредерика Андерсена сейчас наступает решающий момент. У «Каролины» неплохая команда. Даже не неплохая, а хорошая», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.