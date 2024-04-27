Новиков о Кузнецове: «Хочется, чтобы с Женей «Каролина» показала максимум. В «Вашингтоне» он себя не реализовал – это трагедия»

Юрий Новиков высказался об игре Евгения Кузнецова за «Каролину».

«Мне очень хочется, чтобы «Каролина» с показала максимальный результат. Это очень обученная команда, мне приятно за ней смотреть. С Женей она должна получить другой импульс.

Для меня совершенно очевидно, что он не реализовал себя в « ». Это трагедия. Женя – большой талант, который постоянно играет на партнера. Для него самое ценное – создать момент для партнера. Он мало бросает, все время ищет передачу.

Мне нравится « », там во вратарской линии играет наш парень . Для него и сейчас наступает решающий момент. У «Каролины» неплохая команда. Даже не неплохая, а хорошая», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.