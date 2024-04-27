Новиков о Кузнецове: «Хочется, чтобы с Женей «Каролина» показала максимум. В «Вашингтоне» он себя не реализовал – это трагедия»

Теги Каролина Вашингтон Кубок Стэнли НХЛ Юрий Новиков Евгений Кузнецов Фредерик Андерсен Петр Кочетков Хоккей

Юрий Новиков высказался об игре Евгения Кузнецова за «Каролину».

«Мне очень хочется, чтобы «Каролина» с Кузнецовым показала максимальный результат. Это очень обученная команда, мне приятно за ней смотреть. С Женей она должна получить другой импульс.

Для меня совершенно очевидно, что он не реализовал себя в «Вашингтоне». Это трагедия. Женя – большой талант, который постоянно играет на партнера. Для него самое ценное – создать момент для партнера. Он мало бросает, все время ищет передачу.

Мне нравится «Каролина», там во вратарской линии играет наш парень Петя Кочетков. Для него и Фредерика Андерсена сейчас наступает решающий момент. У «Каролины» неплохая команда. Даже не неплохая, а хорошая», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

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1 комментарий
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В любом другом клубе кроме Вашингтона он бы закончил как Филатов/Чистов. Новиков бредит как обычно
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