У Наместникова перелом скулы после попадания шайбы в лицо в игре с «Колорадо». Форвард «Виннипега» может сыграть в 5-м матче
Владислав Наместников получил перелом скулы.
Нападающий «Виннипега» получил повреждение в четвертом матче серии Кубка Стэнли против «Колорадо» (1:5, 1-3).
В третьем периоде защитник «Джетс» Нэйт Шмидт бросил по воротам и попал Владиславу Наместникову в лицо.
У хоккеиста выявлен перелом скулы по итогам этого эпизода. При этом россиянин может сыграть в пятом матче серии.
«Я отправил ему сообщение, а он ответил, что чувствует себя лучше. Что касается Владди, меня ничего не удивит. Он делает много хороших вещей. Он отличный товарищ по команде», – сказал главный тренер команды Рик Боунесс.