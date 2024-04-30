У Наместникова перелом скулы после попадания шайбы в лицо в игре с «Колорадо». Форвард «Виннипега» может сыграть в 5-м матче

Теги травмы Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Владислав Наместников Виннипег Хоккей

Владислав Наместников получил перелом скулы.

Нападающий «Виннипега» получил повреждение в четвертом матче серии Кубка Стэнли против «Колорадо» (1:5, 1-3).

В третьем периоде защитник «Джетс» Нэйт Шмидт бросил по воротам и попал Владиславу Наместникову в лицо.

У хоккеиста выявлен перелом скулы по итогам этого эпизода. При этом россиянин может сыграть в пятом матче серии.

«Я отправил ему сообщение, а он ответил, что чувствует себя лучше. Что касается Владди, меня ничего не удивит. Он делает много хороших вещей. Он отличный товарищ по команде», – сказал главный тренер команды Рик Боунесс.

3 комментария
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Момент выглядел жутко, конечно. Но если Влад сыграет - это прям охренеть будет
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