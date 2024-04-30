Эдмонтон – Лос-Анджелес: прогноз на пятый матч 2 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (0), ТБ 6

Счет в серии 3 – 1 (7 : 4, 3 : 4 ОТ, 6 : 1, 1 : 0)

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Калифорнийцам в четвертом матче нужно было показать реакцию на разгром в предыдущей игре. «Лос-Анджелес Кингз» начали поединок очень активно, заперев гостей в их зоне и нагружая бросками голкипера «нефтяников» Стюарта Скиннера. Счет по броскам после первого периода был 10 – 4 в пользу хозяев. Впрочем, «Эдмонтон» тоже отвечал опасными контратаками, но счет открыть не удалось. Во втором периоде «короли» продолжали атаковать, были активнее, бросали больше. Хоккеисты «Лос-Анджелеса» прекрасно знают, что в матчах с «Ойлерз» нельзя удаляться. До поры они играли дисциплинированно, но в середине второго игрового отрезка Андреас Энглунд получил две штрафных минуты за задержку Райана Маклауда. На реализацию большинства у гостей ушла минута. Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид вывели на бросок Эвана Бушара, и счет был открыт. У калифорнийцев возможность поиграть в большинстве появилась в третьем периоде, но они традиционно ей не воспользовались. В итоге неожиданно матч стал пока самым малорезультативным в этом розыгрыше плей-офф. Голкипер «Эдмонтона» отразил 33 броска по своим воротам и впервые отстоял на ноль в Кубке Стэнли. Гости потревожили вратаря хозяев всего 13 раз и повторили клубный антирекорд по количеству бросков за матч. Коннор Макдэвид в пятый раз в карьере смог за одну серию набрать 10 очков (1 гол и 9 передач). «Нефтяники» уже в домашней игре постараются выйти во второй раунд плей-офф. Коэффициенты букмекеров на пятый матч серии.

победа «Эдмонтон Ойлерз» — от 1,85 (Pari) до 1,87 (Бетсити)

победа «Лос-Анджелес Кингз» — от 3,35 (BetBoom) до 3,50 (Бетсити)

Где смотреть пятый матч Эдмонтон – Лос-Анджелес

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