Эдмонтон – Лос-Анджелес где смотреть пятый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 2 мая

В четверг, 2 мая, сыграют Эдмонтон и Лос-Анджелес в пятом матче 1-го раунда Кубка Стэнли.

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Игра пройдет на стадионе «Rogers Place».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Эдмонтон – Лос-Анджелес

Начало матча запланировано на 04:00 по московскому времени.

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Прогноз на пятый матч Эдмонтон – Лос-Анджелес

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