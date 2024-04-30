Эдмонтон – Лос-Анджелес где смотреть пятый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 2 мая
В четверг, 2 мая, сыграют Эдмонтон и Лос-Анджелес в пятом матче 1-го раунда Кубка Стэнли.
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- Игра пройдет на стадионе «Rogers Place».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Эдмонтон – Лос-Анджелес
- Начало матча запланировано на 04:00 по московскому времени.
Последние матчи Эдмонтон
- Лос-Анджелес – Эдмонтон : 0 – 1
- Лос-Анджелес – Эдмонтон : 1 – 6
- Эдмонтон – Лос-Анджелес : 4 – 5
- Эдмонтон – Лос-Анджелес : 7 – 4
- Колорадо – Эдмонтон : 5 – 1
Последние матчи Лос-Анджелес
- Лос-Анджелес – Эдмонтон : 0 – 1
- Лос-Анджелес – Эдмонтон : 1 – 6
- Эдмонтон – Лос-Анджелес : 4 – 5
- Эдмонтон – Лос-Анджелес : 7 – 4
- Лос-Анджелес – Чикаго : 5 – 4
Прогноз на пятый матч Эдмонтон – Лос-Анджелес
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