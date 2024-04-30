Даллас – Вегас: прогноз на пятый матч 2 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 5,5

Счет в серии 2 – 2 (3 : 4, 1 : 3, 3 : 2 ОТ, 4 : 2)

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В серии «Далласа» и «Вегаса» преимущество своей площадки вообще ничего не означает. «Рыцари» забрали два первых матча в гостях, на что такой же ответ нашли техасцы. Теперь команды переезжают в Даллас, а мы будем наблюдать, смогут ли соперники нарушить возникшую закономерность. Цена второго матча в Парадайсе была очень высока. В случае проигрыша «Даллас» оказывался на грани провала. Вряд ли «Голден Найтс» проиграли бы три матча подряд. Поэтому гости начали матч активнее и создали несколько опасных моментов у ворот Логана Томпсона. Но постепенно «рыцари» перехватили инициативу, и на 15-й минуте первого периода Майкл Амадио смог подправить шайбу после броска Брэйдена Макнэбба и огрочить голкипера гостей Джейка Эттинджера. В целом преимущество в первом игровом отрезке было у хозяев, но гости смогли сравнять счет. Евгению Дадонову удался бросок практически с нулевого угла. Шайба попала в шлем Томпсона и отскочила в ворота. И второй период «Даллас» начал активнее, но вновь пропустил. Отличилось звено Джейка Айкела. На счету нападающего уже третья заброшенная шайба в этой серии. Шла четвертая минута периода, и сложно было представить, что в дальнейшем будут забрасывать только гости. В середине матча Уайтт Джонстон реализовал большинство, для него шайба тоже стала третьей в серии, а за полторы минуты до окончания периода Тай Делландреа вывел свою команду вперед. Впереди было еще двадцать минут игрового времени, но закончились они шайбой Роопе Хинтца в пустые ворота. В Далласе команда все придется начинать с нуля. Коэффициенты букмекеров на пятый матч серии.

победа «Даллас Старз» — от 2,04 (Лига Ставок) до 2,12 (BetBoom)

победа «Вегас Голден Найтс» — от 2,90 (BetBoom) до 3,16 (Olimpbet)

Где смотреть пятый матч Даллас – Вегас

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