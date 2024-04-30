Даллас – Вегас где смотреть пятый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 2 мая

В четверг, 2 мая, сыграют Даллас и Вегас в пятом матче 1-го раунда Кубка Стэнли.

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Игра пройдет на стадионе «American Airlines Center».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Даллас – Вегас

Начало матча запланировано на 02:30 по московскому времени.

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Последние матчи Вегас

Прогноз на пятый матч Даллас – Вегас

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