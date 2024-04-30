Даллас – Вегас где смотреть пятый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 2 мая
В четверг, 2 мая, сыграют Даллас и Вегас в пятом матче 1-го раунда Кубка Стэнли.
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- Игра пройдет на стадионе «American Airlines Center».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Даллас – Вегас
- Начало матча запланировано на 02:30 по московскому времени.
Последние матчи Даллас
- Вегас – Даллас : 2 – 4
- Вегас – Даллас : 2 – 3
- Даллас – Вегас : 1 – 3
- Даллас – Вегас : 3 – 4
- Даллас – Сент-Луис : 2 – 1
Последние матчи Вегас
- Вегас – Даллас : 2 – 4
- Вегас – Даллас : 2 – 3
- Даллас – Вегас : 1 – 3
- Даллас – Вегас : 3 – 4
- Вегас – Анахайм : 1 – 4
Прогноз на пятый матч Даллас – Вегас
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