Равиль Гусманов: «У «Трактора» не получилась игра в атаке, все-таки сказывается отсутствие Пулккинена и Седлака»

считает, что в матче с у «Трактора» не получилась игра в атаке.

Клуб из Челябинска проиграл со счетом 2:3.

– «Магнитка» острее выглядела при игре в равных составах, больше создавала моментов при позиционном нападении, успевала возвращаться назад и не позволила «Трактору» убежать ни в одну контратаку.

У челябинской команды не получилась игра в атаке, все-таки сказывается отсутствие и . Челябинцы прижимались к воротам, давали сопернику легко входить в зону и переходить в позиционное нападение. Особенно это видно при третьей, победной шайбе.

– «Трактору» придется менять игру, чтобы начать побеждать?

– в последнем матче пытался обыграть «Магнитку» через наброс, через навал, а соперник с этим легко справлялся. Поэтому, я считаю, в зону надо заходить через контроль шайбы или забрасывать шайбу так, чтобы противнику было неудобно ее отбирать. В «Тракторе» всегда ведется работа над ошибками, поэтому, думаю, там сделают корректировки, – сказал бывший тренер «Трактора».

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