Зернов получил травму плеча во время финала Кубка Гагарина. Форвард «Металлурга» поедет на обследование в Германию
Денис Зернов рассказал о травме, полученной во время финала Кубка Гагарина.
С 12 голами нападающий «Металлурга» стал лучшим снайпером прошедшего турнира. В решающей серии магнитогорцы обыграли «Локомотив» (4-0).
«Во втором матче в меня врезался Черепанов, у меня вылетело плечо. Я специально долго не лежал на льду, чтобы игроки «Локомотива» не поняли, что у меня травма.
Последние два матча провел с тейпом, сейчас еду на обследование в Германию. Эта старая травма, которая была у меня в «Авангарде», — сказал Зернов.
P.S. Ну что, поэтому уже почти и не остаётся врачей в России, новые не появятся. мастурбеки вместо них будут?🤪
Там наверно лучше лечение , да 🤨