Зернов получил травму плеча во время финала Кубка Гагарина. Форвард «Металлурга» поедет на обследование в Германию

Теги Металлург Мг Локомотив травмы КХЛ Кубок Гагарина Денис Зернов Хоккей

Денис Зернов рассказал о травме, полученной во время финала Кубка Гагарина.

С 12 голами нападающий «Металлурга» стал лучшим снайпером прошедшего турнира. В решающей серии магнитогорцы обыграли «Локомотив» (4-0).

«Во втором матче в меня врезался Черепанов, у меня вылетело плечо. Я специально долго не лежал на льду, чтобы игроки «Локомотива» не поняли, что у меня травма. 

Последние два матча провел с тейпом, сейчас еду на обследование в Германию. Эта старая травма, которая была у меня в «Авангарде», — сказал Зернов.

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10 комментариев
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А че с нашей медициной не так? …
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+7
Зачем в Германию? Там говорят все аспирином и лечат парацетамолом. Наша медицина лучшая.
+3
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+3
Ответ two troubles
А че с нашей медициной не так? …
Действительно, прописали бы ему настойку из крапивы, может капустный лист прикладывать и как новенький был бы! Ещё и БЕСПЛАТНО!
+3
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Диня,здоровья!
+2
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Там сразу было понятно, что падение очень неприятное. Грязь от Черепанова…благо Дэн доиграл и еще как! Надеюсь в межсезонье все заживет. Зернов - боец!
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щас начнется, один со сломанной рукой играл, другой со сломанной ногой. Пока играли перевязали проволокой.
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КХЛ, любимый проект президента: они - фашисты - по Белгороду "Таурусами", а наши актёры цирка на льду по мед.страховке едут ВСЕГДА с каждым чихом в фашистскую финку и херманию. Не, перелечиваться они будут, в конце концов, в ненавидимой ими России (панины-галкины-пугачихи-собчачки, б...), но это ж не круто!
P.S. Ну что, поэтому уже почти и не остаётся врачей в России, новые не появятся. мастурбеки вместо них будут?🤪
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А чего в Германию?
Там наверно лучше лечение , да 🤨
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Ответ берде
Действительно, прописали бы ему настойку из крапивы, может капустный лист прикладывать и как новенький был бы! Ещё и БЕСПЛАТНО!
Ну у них комбинатовская больница есть, куда заводчане ходить должны.. медкомиссии проходят, на больничные… с ней что то не так?))) хоккеиста туда нельзя?)) От так же от ммк трудоустроен )
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Ответ icey_punk
Зачем в Германию? Там говорят все аспирином и лечат парацетамолом. Наша медицина лучшая.
там за хорошие бабосы, хорошо лечат. за плохие бабосы плохо, за бесплатно там не лечат...
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