Зернов получил травму плеча во время финала Кубка Гагарина. Форвард «Металлурга» поедет на обследование в Германию

Денис Зернов рассказал о травме, полученной во время финала Кубка Гагарина.

С 12 голами нападающий « » стал лучшим снайпером прошедшего турнира. В решающей серии магнитогорцы обыграли « » (4-0).

«Во втором матче в меня врезался Черепанов, у меня вылетело плечо. Я специально долго не лежал на льду, чтобы игроки «Локомотива» не поняли, что у меня травма.

Последние два матча провел с тейпом, сейчас еду на обследование в Германию. Эта старая травма, которая была у меня в «Авангарде», — сказал .