Никита Филатов: «Не могу представить, что кто-то остановит «Локомотив». Команда на волне уверенности, ребята поверили в себя»

Никита Филатов прокомментировал качество игры полуфиналистов Кубка Гагарина.

«Локомотив» обыграл «Трактор» со счетом 4-0 в серии и вышел в финал Кубка Гагарина.

Счет в противостоянии между «Металлургом» и «Автомобилистом» – 2-2. Пятый матч пройдет 11 апреля в Магнитогорске.

«Я не уверен в том, что счет 4-0 по игре в этой серии. «Трактор» вполне мог выиграть хотя бы в одном матче. Но если вспомнить серию челябинцев с московским «Динамо», то там ситуация была еще более странной.

Бело-голубые проиграли со счетом 0-4, но они смотрелись как минимум не хуже, а во многих моментах даже лучше черно-белых. После того как «Локомотив» прошел ЦСКА, психологический барьер был сломан.

Ребята поверили в себя. А дальше, когда серия с Омском чуть не перевернулась со счета 1-3, «Локомотив» показал свой характер. Думаю, что команда сейчас просто идет на волне уверенности. Я не могу себе представить, что кто-то в этом сезоне остановит «Локомотив».

Если говорить о содержании игры, то «Локомотив» показывает очень системный и прагматичный хоккей. Но разве «Ак Барс» и ЦСКА в предыдущих сезонах играли зрелищнее или веселее? Не сказал бы. Ярославцы, когда счет равный или они ведут в одну шайбу, показывает интересный хоккей.

Они играют в давление и на высоких скоростях. А вот дальше, когда они к третьему периоду ведут 2:0, то все становится понятно. Они просто выстраиваются и разрушают любые атаки соперника. Тут нет ничего удивительного и красивого.

Что касается пары «Автомобилиста» и «Металлурга», то кто сказал, что она неинтересная? Здесь непонятно, кто выйдет в финал, поэтому она интересна хотя бы этим», – сказал бывший нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Филатов.