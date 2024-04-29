«Салават» и Хмелевски продлили контракт на 3 года. Саша – лучший снайпер и бомбардир команды в прошлом сезоне
Саша Хмелевски подписал новое соглашение с «Салаватом» на три года.
24-летний форвард останется в уфимском клубе до конца сезона-2026/27.
Ранее сообщалось, что у игрока есть предложения из НХЛ.
В прошедшем регулярном чемпионате на счету Хмелевски 56 (27+29) баллов в 67 матчах за «Салават Юлаев». Он стал лучшим снайпером и бомбардиром команды.
В плей-офф нападающий провел 6 игр и набрал 7 (2+5) очков.