«Салават» и Хмелевски продлили контракт на 3 года. Саша – лучший снайпер и бомбардир команды в прошлом сезоне

Теги Салават Юлаев КХЛ Саша Хмелевски Хоккей

Саша Хмелевски подписал новое соглашение с «Салаватом» на три года.

24-летний форвард останется в уфимском клубе до конца сезона-2026/27.

Ранее сообщалось, что у игрока есть предложения из НХЛ.

В прошедшем регулярном чемпионате на счету Хмелевски 56 (27+29) баллов в 67 матчах за «Салават Юлаев». Он стал лучшим снайпером и бомбардиром команды.

В плей-офф нападающий провел 6 игр и набрал 7 (2+5) очков.  

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22 комментария
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Отличная новость! 👏👏👏
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Может стать таким же культовым иностранцем в истории СЮ как Хартикайнен и Умарк.Рад за хоккейную Уфу)
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Отличная новость, и Дрозда сохранить бы.
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Ответ Марат Салихов
Отличная новость! 👏👏👏
Это точно,хоть что то хорошее
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дрозд здесь хорош, а в ЦСКА не знаю, не потянет, это типа как с Умарком и Харти там мёртвый заиграл бы,.
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Ответ Rio de Janeiro
Может стать таким же культовым иностранцем в истории СЮ как Хартикайнен и Умарк.Рад за хоккейную Уфу)
я тоже рад, но остальные звенья бы усилить, а тут дрозда теряем...
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Ответ Раян Ханмурзин
везёт тебе я по вахтам мотаюсь и не могу себе абонемент позволить, по причине что матчи пропускаю, смысла не вижу({(
Ну я тоже очень часто пропускаю игры, живу на две страны (Россия и Казахстан). Но, когда здесь, стараюсь быть на каждом матче😁
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Ответ aigul76
После вылета от Адмирала, подписание Хмелевского стало причиной продления мною абонемента и на этот сезон... вылет от Трактора.. но, похоже, руководство клуба нашло чем меня можно снова зацепить😃
везёт тебе я по вахтам мотаюсь и не могу себе абонемент позволить, по причине что матчи пропускаю, смысла не вижу({(
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Ответ RusSh
Не понятно, если Дроздова хотят забрать, то что дадут? Григоренко так отпускают, опять шлак отдадут?
Слепышева или Окулова и Дица пусть гонят тогда
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Ответ Михаил Барвинский
давайте Дроздова отбивайте у цске....
Там уже без них все решили
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Это ещё не известно.но если так будет вродя слепошев и дитц.в Уфу отменяет.вродя нормальный отмен.
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Хмель набомбардирил больше всех, но по большей части незаметный в играх Шаров набрал всего на четыре очка меньше. Вот ведь Жулик. У Ливо по средней результативности лучшие показатели. Жаль целостные топ-6 никак сформировать не получается у соседей. Ощущение, что в организации есть ярые противники улучшения качества команды
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Хорошая новость!!! Саша очень нужен команде. Вместо Дроздова теперь надо кого- то подискивать
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подписывают ещё защаКоха вроде, но я бы и Мелошаа тоже оставил вроде неплох
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хотелось чтоб Ремпал усилил второе звено, а не первое
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не официально уже давно звучала инфа, это не новость, прикипел парень к Уфэ))))
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После вылета от Адмирала, подписание Хмелевского стало причиной продления мною абонемента и на этот сезон... вылет от Трактора.. но, похоже, руководство клуба нашло чем меня можно снова зацепить😃
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дрозд без наших легов будет никто, надеюсь одумается
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я так понял всех у кого шуми Бабаев мы не подпишем, ну не как не контактирует он с нашим рукой водителями, на нашем рынке нам ловить скорее нечего, по остаточному принципу, хотя освобождают свой бюджет ЦСКА и СКА, мы по ходу в пролёте
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суть в том чтот подписали канадца, если дрозд останется, то его за шмеля, если нет , то опять мы создадим звено легов, а хотелось бы сохранить первое и обострить второе
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Не понятно, если Дроздова хотят забрать, то что дадут? Григоренко так отпускают, опять шлак отдадут?
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давайте Дроздова отбивайте у цске....
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