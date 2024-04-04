Хмелевски подпишет с «Салаватом» контракт на 3 года с зарплатой 100 млн за сезон («Чемпионат»)

Теги Салават Юлаев КХЛ Чемпионат.com Саша Хмелевски деньги Хоккей

Саша Хмелевски подпишет соглашение на 3 года и 300 млн рублей с «Салаватом».

Срок действующего соглашения 24-летнего форварда с клубом истекает 30 апреля 2024 года.

Ранее сообщалось, что Хмелевски рассматривает вариант отъезда в НХЛ. 

Как стало известно «Чемпионату», игрок подпишет контракт с «Салаватом» на 3 года. Зарплата Хмелевски составит 100 млн рублей за сезон.

В прошедшем регулярном чемпионате на его счету 67 сыгранных матчей и 56 (27+29) очков.

В плей-офф нападающий принял участие во всех шести матчах серии против «Трактора» (2-4) и набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «-2».

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30 комментариев
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Первая тройка есть, осталось от брёвен избавиться и хороших игроков подписать
+15
0
+15
Ответ LNk O
Первая тройка есть, осталось от брёвен избавиться и хороших игроков подписать
Нужна вторая тройка к Шарову.
Третья тройка есть в виде собственных воспитанников.
+7
0
+7
Многовато конечно.хмель.не драйзайтель.
+5
0
+5
Нормально. Яркий молодой человек. плюс как для уфы так и для все лиги
+5
-1
+4
А шухеру-то было...😁
+3
0
+3
Ответ LNk O
Первая тройка есть, осталось от брёвен избавиться и хороших игроков подписать
С таким руководством хороших игроков не будет. Щас выяснится, что этот сезон успешный был, поскольку проиграли полуфиналисту КГ (ну или, возможно, финалисту).
+4
-1
+3
Вот это хорошая новость
+2
0
+2
Хотелось бы ещё новостей кто уходит кто остаётся
+2
0
+2
вот это хорошая новость
+3
-1
+2
Ответ floridzin@gmail.com
Многовато конечно.хмель.не драйзайтель.
Но и СЮ далеко не Эдмонтон...
+2
0
+2
Это очень хорошие новости. Саша стоит каждого рубля. Если так, то поздравления Уфе
+2
-1
+1
Хорошая новость. Может молодежь пару человек уже пора подтягивать с Тороса им есть что доказывать
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Такие парни нужны КХЛ !
+2
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Просто Супер новость! Саша будет нашим Королем! 👍
+1
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Ответ Александр Тихонов
Но и СЮ далеко не Эдмонтон...
Тоже верно
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0
+1
Ответ amurseff03
Нужна вторая тройка к Шарову. Третья тройка есть в виде собственных воспитанников.
Лучше бы, конечно, центра хорошего во вторую тройку, но где его взять. И воспитанники слабый сезон выдали, у дедушки Кулемы КПД выше намного
+1
0
+1
Ответ John-Vorchun
За вылет из ПО.оказывается.неплохо платят.еще и повышают.что в Динамо.что в СЮ.тренеров переподписывают.не давших результат.а тренеру-новичку Заварухину условие поставлено,пройти 2 раунда ПО.только тогда назначат главным в Трактор.уж молчу про состав.который он не собирал под себя
Состав под кого то это СКАзки
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Ответ BertNiKK
С таким руководством хороших игроков не будет. Щас выяснится, что этот сезон успешный был, поскольку проиграли полуфиналисту КГ (ну или, возможно, финалисту).
Кудашов радуется КК
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Ответ floridzin@gmail.com
Многовато конечно.хмель.не драйзайтель.
Так Драйз получает раз в 7 больше)
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Ответ Al Al
Что то много. у СКА лидеры получают по 20-35 млн в год
https://m.sport-express.ru/hockey/khl/money/2023-2024/ska-spb-276/
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Ответ LNk O
Первая тройка есть, осталось от брёвен избавиться и хороших игроков подписать
один Хмелевский нам не поможет как ни крути
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Ну вот, все ж по плану. У каждого есть своя цена. Теперь обменят в АБ на пятерку игроков основы, пару-тройку из ротации, чтобы ЦСКА, а то и СКА не достался?
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Очень странно что так быстро решение принял, Ткачёв летом до последнего из НХЛ предложение ждал, и только потом с авангардом подписался
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мне кажется сегодня в КХЛ нет игроков на лям евро в год, никто в мире им столько не заплатит, только наши щедрые функционеры.
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За вылет из ПО.оказывается.неплохо платят.еще и повышают.что в Динамо.что в СЮ.тренеров переподписывают.не давших результат.а тренеру-новичку Заварухину условие поставлено,пройти 2 раунда ПО.только тогда назначат главным в Трактор.уж молчу про состав.который он не собирал под себя
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Чемп это не такой уж авторитетный источник. Ну а по Хмелевски все что выше 70-75 млн будет переплатой.
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Что то много.
у СКА лидеры получают по 20-35 млн в год
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хоть что-то хорошее прилетело. если так то браво.
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