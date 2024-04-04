Хмелевски подпишет с «Салаватом» контракт на 3 года с зарплатой 100 млн за сезон («Чемпионат»)

Саша Хмелевски подпишет соглашение на 3 года и 300 млн рублей с «Салаватом».

Срок действующего соглашения 24-летнего форварда с клубом истекает 30 апреля 2024 года.

Ранее сообщалось, что Хмелевски рассматривает вариант отъезда в НХЛ.

Как стало известно «Чемпионату», игрок подпишет контракт с «Салаватом» на 3 года. Зарплата Хмелевски составит 100 млн рублей за сезон.

В прошедшем регулярном чемпионате на его счету 67 сыгранных матчей и 56 (27+29) очков.

В плей-офф нападающий принял участие во всех шести матчах серии против «Трактора» (2-4) и набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «-2».