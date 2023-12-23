Алексей Андронов: «Овечкин – форвард-убийца. Как Ширер, Роналду, Холанд. Парадокс многих видов спорта – забивают больше всех вовсе не лучшие игроки

Теги Вашингтон Криштиану Роналду Алан Ширер Евгений Малкин Александр Овечкин Сергей Федоров Уэйн Гретцки НХЛ Алексей Андронов Остон Мэттьюс Эрлинг Холанд Хоккей

Алексей Андронов охарактеризовал Александра Овечкина.

«Да, Ови8 – форвард-убийца. Как Ширер, Роналду и Холанд.

Но. Это парадокс многих видов спорта – забивают больше всех вовсе не лучшие игроки в игре. Мэттьюса с Гретцки даже в пьяном сне не сравнить…

Да и вообще как всерьез сравнивать центра и края? Не с Гретцки даже, а с Малкиным/Федоровым? Только как россиян, а не как игроков.

Все, на этом тему 🐑 закрываем. Пусть саднит на здоровье», – написал комментатор Алексей Андронов.

Ранее Андронов написал: «Мэттьюс – 25 голов в 28 матчах, а 🐑 наша – 5 в 28. Так проходит мирская слава». Потом добавил про Овечкина: «С Гретцки рядом ему не стоять, как и с Малкиным. Уэйн создавал игру, а не пулял из круга». Затем признался: «Да, я не люблю Овечкина, это мое право. Но только идиот может не уважать то, как он собрал «Вашингтон» в чемпионский год».

21 комментарий
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Парадокс, это то что мы читаем тут Андронова и прочих шмурновых
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Дело вкуса, и плевать вообще. Человек на рекорд идёт, о нем все говорят и будут помнить, это уже его великим делает. Смысл с пеной у рта доказывать обратное
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Месси - исключение из правила.
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никто и не говорил, что он лучший игрок.
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Он же на него набрасывал пару дней
Че переобулся-то😂
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совсем мозги пропил. уж если Ови и Рон не лучшие у него
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не понимаю, как в играх, где смысл - забивать голы, лучшими игроками являются не те, кто эти голы забивает. Всё равно что говорить, что в гонках лучшие не те, кто первые приезжают/прибегают/приплывают, а те, кто красивее это делает.
Тем более, что у названных игроков и командных титулов много очень.
P.S: а Мэттьюс очень разносторонний игрок, которого не назвать прям чистым завершителем. Как и Роналду до сезона 2015 примерно, он очень разносторонним игроком был, уж точно совсем иного типажа, нежели Ширер или Холанд. Короче всё смешал в одну кучу Андронов.
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помойте его мб и отпустит
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защитников он видимо вообще за людей не считает))
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Ответ Alex Rhea
не понимаю, как в играх, где смысл - забивать голы, лучшими игроками являются не те, кто эти голы забивает. Всё равно что говорить, что в гонках лучшие не те, кто первые приезжают/прибегают/приплывают, а те, кто красивее это делает. Тем более, что у названных игроков и командных титулов много очень. P.S: а Мэттьюс очень разносторонний игрок, которого не назвать прям чистым завершителем. Как и Роналду до сезона 2015 примерно, он очень разносторонним игроком был, уж точно совсем иного типажа, нежели Ширер или Холанд. Короче всё смешал в одну кучу Андронов.
значит не понимаешь самой игры
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Ответ Илья Долганов
Дело вкуса, и плевать вообще. Человек на рекорд идёт, о нем все говорят и будут помнить, это уже его великим делает. Смысл с пеной у рта доказывать обратное
Ну Месси например никогда не будет скорее всего лучшим бомбардиром
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У Андронова в его немытой башке бардак какой-то.
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при этом про любимого Шеву ни слова,зато Ширер...
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Похоже, что у Лёхи Тхостова совсем дела плохи. Мамкиной пенсии совсем на жизнь не хватает )) Настрополил своего друга Никитку Надёжина, чтобы его в инете немного раскрутил, чтоб хоть какую копеечку заработать )))
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Суббота. Накидался. Голову не помыл. Еще и мексиканца хрен пойми к чему приплёл
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Ты сколько угодно можешь быть техничным, но если ты не забиваешь голы, ты чаще всего проигрываешь. Да и разрушать всегда проще, чем забивать сумасшедшими ударами/бросками. Считай это икс-фактор для любой команды.
з.ы Парадокс, как при цене на шампунь, люди не моют голову. Наверное, счётчики на трубах стоят, экономят воду.
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Ови 2005-2010 был машиной с сумасшедшим контролем шайбы привязанной к клюшке как Месси в футболе.Да и забить СТОЛЬКО и идти на рекорд столетия невозможно при ограниченных скиллах.Ови не просто легенда а игрок из первой символической пятёрки в истории мирового хоккея и икона по обе стороны океана, главный европеец в истории североамериканских лиг.Пусть немытый смотрит на его аватарку в инсте и чаще бомбит.Собирать хайп на таких великих как Саня, Роналду и Ко это единственный способ напомнить о себе у таких ничтожеств как андроновы/шмурновы😏
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Парадокс многих парикмахерских- моют волосы лучше всех вовсе не самые дорогие шампуни.
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