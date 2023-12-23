Алексей Андронов: «Овечкин – форвард-убийца. Как Ширер, Роналду, Холанд. Парадокс многих видов спорта – забивают больше всех вовсе не лучшие игроки

Алексей Андронов охарактеризовал Александра Овечкина.

«Да, Ови8 – форвард-убийца. Как Ширер, и .

Но. Это парадокс многих видов спорта – забивают больше всех вовсе не лучшие игроки в игре. Мэттьюса с даже в пьяном сне не сравнить…

Да и вообще как всерьез сравнивать центра и края? Не с Гретцки даже, а с / ? Только как россиян, а не как игроков.

Все, на этом тему 🐑 закрываем. Пусть саднит на здоровье», – написал комментатор Алексей Андронов.

Ранее Андронов написал: «Мэттьюс – 25 голов в 28 матчах, а 🐑 наша – 5 в 28. Так проходит мирская слава». Потом добавил про Овечкина: «С Гретцки рядом ему не стоять, как и с Малкиным. Уэйн создавал игру, а не пулял из круга». Затем признался: «Да, я не люблю Овечкина, это мое право. Но только идиот может не уважать то, как он собрал «Вашингтон» в чемпионский год».