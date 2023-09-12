Тренер «Лады» Браташ о травме Кравцова: «Березин сыграл здорово. Чистые силовые приемы – такое же искусство, как и забивание голов»

Теги Лада Трактор Олег Браташ КХЛ Максим Березин Владислав Подъяпольский Виталий Кравцов Хоккей

Олег Браташ прокомментировал победу над «Трактором».

«Лада» выиграла со счетом 3:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Сегодняшнюю победу можно смело назвать трудовой.

Мы ее заработали, потому что в первом периоде хотели переиграть соперника, но не получилось.

Соперник нас переигрывал, поэтому пришлось перестраиваться. И получилось переработать соперника.

– Можно ли сказать, что Максим Березин переломил ход матча своим силовым приемом на Кравцове, разбив игру третьей тройки «Трактора» и заработав большинство.

– Чистые силовые приемы – это такое же искусство, как и забивание голов. Березин сыграл здорово.

– Вы сказали, что «Трактор» вас в начале переигрывал. Была ли потом установка играть жестче?

– Нет, не было. Было тактическое перестроение, поменяли тактическое задание в сравнении с началом игры.

– Владислав Подъяпольский играет все увереннее. Его фактор он тоже значим?

– Роль вратаря в команде сложно переоценить. Эта позиция самая важная. Влад пока радует, – сказал главный тренер «Лады» Олег Браташ.

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1 комментарий

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Crenk
Отличный силовой и Важная победа
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