Капитан «Лады» Березин об уходе из «Нефтехимика»: «Это стало сюрпризом. Летом состоялся не совсем понятный разговор с менеджментом»

Капитан «Лады» Максим Березин рассказал о своем уходе из «Нефтехимика».

32-летний защитник – рекордсмен нижнекамского клуба по числу матчей.

– Летом мало кто ожидал увидеть вас в «Ладе», все-таки в « » вы были на первых ролях, плюс у команды из Нижнекамска явный кадровый голод...

– Честно говоря, и для меня этот переход стал сюрпризом. Прошлый сезон у «Нефтехимика» получился, даже после 10 поражений на старте завоевали путевку в плей-офф, показали не только характер, но и игру.

Рассчитывал остаться и продолжать помогать родной команде. Но летом состоялся не совсем понятный разговор с менеджментом «Нефтехимика», мне дали понять, что команда намерена обновляться.

Долго огорчаться времени не было. Начали с агентом рассматривать варианты, вышли на контакт с Рафиком Якубовым, выбрали «Ладу».

Сейчас понимаю: все, что ни делается, – к лучшему. Взглянул на свою игру немного по-новому. Надеюсь, вместе с командой выхожу на пик, – сказал .