Капитан «Лады» Березин об уходе из «Нефтехимика»: «Это стало сюрпризом. Летом состоялся не совсем понятный разговор с менеджментом»

Теги Лада Нефтехимик Рафик Якубов КХЛ Максим Березин Хоккей

Капитан «Лады» Максим Березин рассказал о своем уходе из «Нефтехимика».

32-летний защитник – рекордсмен нижнекамского клуба по числу матчей. 

– Летом мало кто ожидал увидеть вас в «Ладе», все-таки в «Нефтехимике» вы были на первых ролях, плюс у команды из Нижнекамска явный кадровый голод...

– Честно говоря, и для меня этот переход стал сюрпризом. Прошлый сезон у «Нефтехимика» получился, даже после 10 поражений на старте завоевали путевку в плей-офф, показали не только характер, но и игру.

Рассчитывал остаться и продолжать помогать родной команде. Но летом состоялся не совсем понятный разговор с менеджментом «Нефтехимика», мне дали понять, что команда намерена обновляться.

Долго огорчаться времени не было. Начали с агентом рассматривать варианты, вышли на контакт с Рафиком Якубовым, выбрали «Ладу».

Сейчас понимаю: все, что ни делается, – к лучшему. Взглянул на свою игру немного по-новому. Надеюсь, вместе с командой выхожу на пик, – сказал Березин

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий