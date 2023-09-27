Капитан «Лады» Березин об уходе из «Нефтехимика»: «Это стало сюрпризом. Летом состоялся не совсем понятный разговор с менеджментом»
Капитан «Лады» Максим Березин рассказал о своем уходе из «Нефтехимика».
32-летний защитник – рекордсмен нижнекамского клуба по числу матчей.
– Летом мало кто ожидал увидеть вас в «Ладе», все-таки в «Нефтехимике» вы были на первых ролях, плюс у команды из Нижнекамска явный кадровый голод...
– Честно говоря, и для меня этот переход стал сюрпризом. Прошлый сезон у «Нефтехимика» получился, даже после 10 поражений на старте завоевали путевку в плей-офф, показали не только характер, но и игру.
Рассчитывал остаться и продолжать помогать родной команде. Но летом состоялся не совсем понятный разговор с менеджментом «Нефтехимика», мне дали понять, что команда намерена обновляться.
Долго огорчаться времени не было. Начали с агентом рассматривать варианты, вышли на контакт с Рафиком Якубовым, выбрали «Ладу».
Сейчас понимаю: все, что ни делается, – к лучшему. Взглянул на свою игру немного по-новому. Надеюсь, вместе с командой выхожу на пик, – сказал Березин.
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