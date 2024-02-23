Аршавин о разговоре с Путиным: «Выступать за «Арсенал» было тяжелее: с президентом общался 4 минуты, а там играл 4 года»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия премьер-лига Англия Сборная России по футболу Арсенал Владимир Путин Политика Футбол

Андрей Аршавин вспомнил разговор с Владимиром Путиным.

Бывший футболист ответил на вопрос, волнительно ли было обращаться к президенту России.

«За «Арсенал» я выступал четыре года.

С президентом общался четыре минуты, поэтому выступать за «Арсенал» было тяжелее», – рассказал бывший игрок «Арсенала» и сборной России. 

Во время экскурсии по месту проведения «Игр Будущего» в Казани Андрей Аршавин попросил Путина создать отечественный аналог футбольного спортивного симулятора. По его словам, это позволит играть за российскую сборную и клубы Премьер-лиги.

Андрей Аршавин: «Идея отечественной FIFA витает в воздухе. Не знаю, что получится. Надеюсь, будет хорошо»

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9 комментариев
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Лучшие защитники мира в матчах с Челси, МЮ и Ливерпулем прессинговали Аршавина меньше, чем за эти 4 минуты ФСОшники
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Две недели накрантина перед покером он точно не сидел
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Позорник. Вместо беспонтового симулятора, мог бы поднять хоть какую-то социальную проблему. Хотя бы про тренеров детских с копеечными зп.
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Теперь, помимо покера на Энфилде, есть ещё покер с Путиным.
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И че, создал?
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И те 4 года играл вполноги. Когда играл в полную силу - прогнозируемо унижал тамошних днищ. Но не было того стимула напрягаться, как в сильнейшей лиге мира - РПЛ.
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Ответ HappyVomb
Позорник. Вместо беспонтового симулятора, мог бы поднять хоть какую-то социальную проблему. Хотя бы про тренеров детских с копеечными зп.
Чел, я понимаю, что держать повесточку - получать плюсики.
Но что ты за бред несешь?
Где детские тренеры плохо получают?
И что есть «плохо»?
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