Аршавин о разговоре с Путиным: «Выступать за «Арсенал» было тяжелее: с президентом общался 4 минуты, а там играл 4 года»
Андрей Аршавин вспомнил разговор с Владимиром Путиным.
Бывший футболист ответил на вопрос, волнительно ли было обращаться к президенту России.
«За «Арсенал» я выступал четыре года.
С президентом общался четыре минуты, поэтому выступать за «Арсенал» было тяжелее», – рассказал бывший игрок «Арсенала» и сборной России.
Во время экскурсии по месту проведения «Игр Будущего» в Казани Андрей Аршавин попросил Путина создать отечественный аналог футбольного спортивного симулятора. По его словам, это позволит играть за российскую сборную и клубы Премьер-лиги.
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