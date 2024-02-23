Аршавин о разговоре с Путиным: «Выступать за «Арсенал» было тяжелее: с президентом общался 4 минуты, а там играл 4 года»

Андрей Аршавин вспомнил разговор с Владимиром Путиным.

Бывший футболист ответил на вопрос, волнительно ли было обращаться к президенту России.

«За «Арсенал» я выступал четыре года.

С президентом общался четыре минуты, поэтому выступать за « » было тяжелее», – рассказал бывший игрок «Арсенала» и сборной России.

Во время экскурсии по месту проведения «Игр Будущего» в Казани Андрей Аршавин попросил создать отечественный аналог футбольного спортивного симулятора. По его словам, это позволит играть за российскую сборную и клубы Премьер-лиги.

Андрей Аршавин: «Идея отечественной FIFA витает в воздухе. Не знаю, что получится. Надеюсь, будет хорошо»