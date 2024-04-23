Киф о Мэттьюсе с «Бостоном»: «Гол, две передачи. Остон был жестким, сильным и выигрывал борьбу по всей площадке»

Шелдон Киф высоко оценил игровые качества Остона Мэттьюса в игре с «Бостоном».

Форвард «Торонто» набрал 3 (1+2) очка и был признан первой звездой второго матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Брюинс» (3:2, 1-1).

– действующий обладатель «Морис Ришар Трофи» (69 шайб в 81 игре в завершившемся регулярном чемпионате).

Сегодня он повторил личный рекорд по числу баллов за результативность в кубковом матче.

« – гол, две результативные передачи. Сегодня он собрал всю статистику.

Во многих отношениях он положительно влияет на игру для нас. Но для меня важно то, как он работал, как он выступил. Он был жестким, сильным, выигрывал борьбу за шайбу по всей площадке», – сказал главный тренер « ».