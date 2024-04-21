Мэттьюс не забил в 1-м матче серии с «Бостоном» при 5 бросках в створ и 4 мимо. Безголевая серия в плей-офф – 6 игр

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Остон Мэттьюс не забил в 1-м матче серии плей-офф с «Бостоном».

Форвард «Торонто» нанес 5 бросков в створ и 4 мимо в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Брюинс» (1:5, 0-1). 

Обладатель «Морис Ришар Трофи» (69 шайб в 81 игре в регулярке) продлил свою безголевую серию в плей-офф до 6 игр. 

В прошлом розыгрыше Кубка Стэнли он не забросил ни одной шайбы в серии второго раунда против «Флориды» (1-4). 

28 комментариев
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Торонто это жалкое зрелище в играх плова
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+44
Это не случайно не самый ценный игрок для плей-офф по версии ESPN?
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+40
Ответ Сивуч
Это уже классика от нестабильного мексиканца. Держу пари, что 69 шайб - это была наивысшая голевая точка в его карьере за сезон
А что, 69 шайб это мало? Естественно, что может и не повторить, рекорд века всё-таки.
+27
-7
+20
чемодан-вокзал-домой
+14
0
+14
Подождите, команда называется Торонто Мэйпл Лифс. Кроме амиго там ещё играет куча народа, где они все были сегодня?
+12
0
+12
Прошлый плей офф листья начали с домашнего поражения 3-7 Тампе. Выиграли 4-2
+14
-6
+8
Ответ Ответ года
Ну, кстати, по голам в плей-офф Мэттьюс похоже пока с отставанием от Овечкина идёт. 22 гола больше, чем за треть карьеры. У Ови их 72. Пока что.
Я бы сказал - с очень сильным отставанием, у Ови за эти же 7 плей-офф, было 36 голов.
+6
0
+6
Ответ albert_lucky
А что, 69 шайб это мало? Естественно, что может и не повторить, рекорд века всё-таки.
вратарям щитки еще сузят и будет новый "рекорд века"
+7
-2
+5
Надо ему еще пару миллионов дать😂
+5
-1
+4
Ответ Илья Цветков
Подождите, команда называется Торонто Мэйпл Лифс. Кроме амиго там ещё играет куча народа, где они все были сегодня?
Как обычно растворились, команды как не было так и нет! Наше сочувствие болельщикам Торонто.
+5
-1
+4
Типичный Мэтьюс в типичном ПО
+3
0
+3
Лучший пост по прошедшей игре в нэте)

Типичный день фаната «Торонто» в плей-офф.

Затащат с «Бостоном» после первого поражения?

😁 - Конечно!
🔥 - Мишки изи
❤️ - Я Мэттьюс и хочу узнать, как забивать в ПО
+3
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Классный момент запорол.Сваймен опрометчиво выкатился,бил уже по пустым,но в штангу угодил.
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Ответ Сивуч
Я не писал, что мало. Повнимательнее. И, во-вторых, до конца века ещё 75 с лишним лет. Так что я бы не спешил с такими громкими заявлениями.
Про 69 шайб вы написали в стиле "капитан очевидность" - понятно, что тяжело будет забить 70+. А рекорд века - на текущий момент, и тут уже я держу пари, что кто-нибудь положит 70, возможно, в ближайшие годы.
+4
-3
+1
Ну, кстати, по голам в плей-офф Мэттьюс похоже пока с отставанием от Овечкина идёт. 22 гола больше, чем за треть карьеры. У Ови их 72. Пока что.
+2
-1
+1
Ответ izdaba
Прошлый плей офф листья начали с домашнего поражения 3-7 Тампе. Выиграли 4-2
В прошлом сезоне играли против усталой Тампы, так что даже после плохих 50 минутах могли сравнять в 6:5 и ОТ. А также им помог травмированный Васильевский. Это две разные ситуации. Конечно, не исключаю победу Лифс, только сравняю ситуации.
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Лучший!
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Только статистика, в следующих играх может феерить.
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Очень пресная первая игра от КЛ..
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Ответ LOsP06GH
Как обычно растворились, команды как не было так и нет! Наше сочувствие болельщикам Торонто.
Ну почему же, было 4 звено во главе с Ривзом, которое и организовало гол:))
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Ответ Илья Цветков
Подождите, команда называется Торонто Мэйпл Лифс. Кроме амиго там ещё играет куча народа, где они все были сегодня?
Им зарплату то уже не платят. Играют в своё удовольствие.
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