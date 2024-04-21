Мэттьюс не забил в 1-м матче серии с «Бостоном» при 5 бросках в створ и 4 мимо. Безголевая серия в плей-офф – 6 игр
Остон Мэттьюс не забил в 1-м матче серии плей-офф с «Бостоном».
Форвард «Торонто» нанес 5 бросков в створ и 4 мимо в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Брюинс» (1:5, 0-1).
Обладатель «Морис Ришар Трофи» (69 шайб в 81 игре в регулярке) продлил свою безголевую серию в плей-офф до 6 игр.
В прошлом розыгрыше Кубка Стэнли он не забросил ни одной шайбы в серии второго раунда против «Флориды» (1-4).
Типичный день фаната «Торонто» в плей-офф.
Затащат с «Бостоном» после первого поражения?
😁 - Конечно!
🔥 - Мишки изи
❤️ - Я Мэттьюс и хочу узнать, как забивать в ПО