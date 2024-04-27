Майоров о ЧМ-2024 без России: «Мне по фигу, кто выиграет. Не буду следить, лучше поеду на рыбалку»

Борис Майоров заявил, что не будет следить за ЧМ-2024 без сборной России.

– Будете ли смотреть?

– Нет, не буду следить, я лучше поеду на рыбалку.

– Именно из-за отсутствия России?

– Естественно, да, когда свои играют, само собой, приходится следить и за другими командами, как-то оценивать игру этих команд, прикидывать шансы там и так далее.

А здесь мне по фигу, как говорится, кто выиграет, как играет, меня это не интересует даже с учетом того, что вы бы сказали Майоров – специалист. Даже с учетом этого, – сказал двукратный олимпийский чемпион, член правления ФХР Борис Майоров.