Майоров о ЧМ-2024 без России: «Мне по фигу, кто выиграет. Не буду следить, лучше поеду на рыбалку»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Борис Майоров ЧМ по хоккею контент Хоккей

Борис Майоров заявил, что не будет следить за ЧМ-2024 без сборной России.

– Будете ли смотреть?

– Нет, не буду следить, я лучше поеду на рыбалку.

– Именно из-за отсутствия России?

– Естественно, да, когда свои играют, само собой, приходится следить и за другими командами, как-то оценивать игру этих команд, прикидывать шансы там и так далее.

А здесь мне по фигу, как говорится, кто выиграет, как играет, меня это не интересует даже с учетом того, что вы бы сказали Майоров – специалист. Даже с учетом этого, – сказал двукратный олимпийский чемпион, член правления ФХР Борис Майоров.

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15 комментариев
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Щас чм начнется, каждый эксперт будет говорить каждый день какой там кошмарный уровень и что он не смотрел ни одной игры одновременно с этим
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А я и порыбачу и посмотрю.
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Ответ Russ Ivan
Подписываюсь под каждым словом, лучше караси, чем эта ахинея!
Естественно, стоит там появится России, и ЭТО сразу перестанет быть "охинеей". Что-ж, логично... 😂
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Нерестовый запрет же. Придется смотреть ЧМ
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ЧМ в этом году ожидается интересный. США и Канада соберут сильные составы, чтоб обкатать игроков в преддверии НХЛ-овского турнира 2025.
Скорее всего шведы и финны поступят также.
Чехи постараются собрать сильнейших, так как чемпионат у них дома, возможно словаки усилятся.
В общем ожидается хорошая рубка.
А смотреть хоккей можно и на рыбалке (так понимаю Борис Александрович собирается на многодневную рыбалку), достаточно вместительного шатра, генератора, ноутбука, проектора, ну и интернет нужен))
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А фэнтази не будет что ли?
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Ответ denis_wtf
Нерестовый запрет же. Придется смотреть ЧМ
Одна удочка - один крючок, учи правила!
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Ответ Russ Ivan
Одна удочка - один крючок, учи правила!
у нас в регионе и такое запретили. Теперь вообще нельзя
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Ответ denis_wtf
у нас в регионе и такое запретили. Теперь вообще нельзя
А у нас в регионе полно частных рыбалок, там у каждого свои правила...
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Ответ Пинок Ногоев
Естественно, стоит там появится России, и ЭТО сразу перестанет быть "охинеей". Что-ж, логично... 😂
Россия - это не просто топ, это ещё и Родина. Иди смотри литву против Китая, твой уровень))
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Ответ Антон Ольшевский
Щас чм начнется, каждый эксперт будет говорить каждый день какой там кошмарный уровень и что он не смотрел ни одной игры одновременно с этим
Прямо как болелы НХЛ приходят на ветку КХЛ в финалах.
Кого тут оскорбить можно?
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