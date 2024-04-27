Майоров о ЧМ-2024 без России: «Мне по фигу, кто выиграет. Не буду следить, лучше поеду на рыбалку»
Борис Майоров заявил, что не будет следить за ЧМ-2024 без сборной России.
– Будете ли смотреть?
– Нет, не буду следить, я лучше поеду на рыбалку.
– Именно из-за отсутствия России?
– Естественно, да, когда свои играют, само собой, приходится следить и за другими командами, как-то оценивать игру этих команд, прикидывать шансы там и так далее.
А здесь мне по фигу, как говорится, кто выиграет, как играет, меня это не интересует даже с учетом того, что вы бы сказали Майоров – специалист. Даже с учетом этого, – сказал двукратный олимпийский чемпион, член правления ФХР Борис Майоров.
Скорее всего шведы и финны поступят также.
Чехи постараются собрать сильнейших, так как чемпионат у них дома, возможно словаки усилятся.
В общем ожидается хорошая рубка.
А смотреть хоккей можно и на рыбалке (так понимаю Борис Александрович собирается на многодневную рыбалку), достаточно вместительного шатра, генератора, ноутбука, проектора, ну и интернет нужен))
Кого тут оскорбить можно?