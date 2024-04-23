Евгений Набоков про Илью Набокова: «Очень похож на Сароса из «Нэшвилла». У Ильи очень хорошая техника, набраться опыта, и он станет очень сильным вратарем»
Евгений Набоков считает, что Илья Набоков может стать очень сильным голкипером.
– Когда вы впервые узнали, что в России в воротах зажигает новый Набоков?
– Если мне не изменяет память, в начале этого сезона обратил на него внимание.
Илья Набоков заиграл, причем очень хорошо. О нем стали писать, говорить. А до этого я об этом парне даже не знал.
– Знаю, вы помогали скаутам «Сан-Хосе» отслеживать российский рынок. Вы посмотрели на стиль игры Набокова? В чем его техника?
– Да, я смотрел его матчи. Парень играет очень хорошо.
У него очень хорошая техника, очень хорошие ноги. Это одни из самых лучших ног, которые я видел в этом возрасте. Читает игру очень здорово. На самом деле, у Набокова очень много хороших качеств.
Бывает, что в начале сезона о молодых вратарях говорят: «Да что он там сыграл? Ему совсем мало времени дали на льду. У него все впереди!»
Но сейчас Илья в плей-офф доказывает, что не просто так на него сделали ставку.
Есть и определенное мастерство на данном этапе. Ему бы сейчас опыта набраться, и он станет очень сильным вратарем.
– Но давайте подробнее. Может быть, все-таки есть какой-то типаж вратаря НХЛ, с которым можно сравнить Илью Набокова?
– Если честно, то он очень похож на Юусе Сароса из «Нэшвилла», если смотреть по тому, как он двигается.
Набоков даже немного побольше, чем Юусе (184 см против 179 см).
Похожий стиль, очень быстрые ноги, хорошие руки, а еще великолепная реакция и умение читать игру. Да, что-то от Сароса у него есть, – сказал директор «Сан-Хосе» по вратарям Евгений Набоков.