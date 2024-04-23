Евгений Набоков про Илью Набокова: «Очень похож на Сароса из «Нэшвилла». У Ильи очень хорошая техника, набраться опыта, и он станет очень сильным вратарем»

Евгений Набоков считает, что Илья Набоков может стать очень сильным голкипером.

– Когда вы впервые узнали, что в России в воротах зажигает новый Набоков?

– Если мне не изменяет память, в начале этого сезона обратил на него внимание.

заиграл, причем очень хорошо. О нем стали писать, говорить. А до этого я об этом парне даже не знал.

– Знаю, вы помогали скаутам « » отслеживать российский рынок. Вы посмотрели на стиль игры Набокова? В чем его техника?

– Да, я смотрел его матчи. Парень играет очень хорошо.

У него очень хорошая техника, очень хорошие ноги. Это одни из самых лучших ног, которые я видел в этом возрасте. Читает игру очень здорово. На самом деле, у Набокова очень много хороших качеств.

Бывает, что в начале сезона о молодых вратарях говорят: «Да что он там сыграл? Ему совсем мало времени дали на льду. У него все впереди!»

Но сейчас Илья в плей-офф доказывает, что не просто так на него сделали ставку.

Есть и определенное мастерство на данном этапе. Ему бы сейчас опыта набраться, и он станет очень сильным вратарем.

– Но давайте подробнее. Может быть, все-таки есть какой-то типаж вратаря , с которым можно сравнить Илью Набокова?

– Если честно, то он очень похож на из « », если смотреть по тому, как он двигается.

Набоков даже немного побольше, чем Юусе (184 см против 179 см).

Похожий стиль, очень быстрые ноги, хорошие руки, а еще великолепная реакция и умение читать игру. Да, что-то от Сароса у него есть, – сказал директор «Сан-Хосе» по вратарям Евгений Набоков.