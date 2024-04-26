Лиъматов подписал контракт с «Динамо» на 3 года

Курбан Лиъматов подписал свой первый профессиональный контракт с «Динамо».

Соглашение с защитником рассчитано на три года и носит двусторонний характер.

В минувшем сезоне игрок провел 35 матчей за МХК «Динамо» и набрал 6 (1+5) баллов при показателе полезности «+9».

«Курбан Лиъматов – тот хоккеист, на которого клуб рассчитывает в ближайшем будущем. Нам приятно, что «Динамо» становится той командой, в которой хоккеисты хотят пройти свое становление.

Каждый может делать свой выбор: оставаться в России или уезжать за океан. Наша задача – создать условия для роста и развития игрока. Впереди у молодых ребят нашей системы большой путь и много работы. Верим, что у них все получится!» – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.