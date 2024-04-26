Лиъматов подписал контракт с «Динамо» на 3 года

Теги Алексей Сопин КХЛ МХЛ МХК Динамо Динамо Хоккей

Курбан Лиъматов подписал свой первый профессиональный контракт с «Динамо».

Соглашение с защитником рассчитано на три года и носит двусторонний характер.

В минувшем сезоне игрок провел 35 матчей за МХК «Динамо» и набрал 6 (1+5) баллов при показателе полезности «+9».

«Курбан Лиъматов – тот хоккеист, на которого клуб рассчитывает в ближайшем будущем. Нам приятно, что «Динамо» становится той командой, в которой хоккеисты хотят пройти свое становление.

Каждый может делать свой выбор: оставаться в России или уезжать за океан. Наша задача – создать условия для роста и развития игрока. Впереди у молодых ребят нашей системы большой путь и много работы. Верим, что у них все получится!» – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

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10 комментариев
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Ответ Дядя Федор Макларен
Мечта комментаторов фамилия))
А как она читается?
+7
0
+7
Кто? Это что за фамилия такая?!
+3
0
+3
Мечта комментаторов фамилия))
+2
0
+2
Ъеъ
+2
0
+2
Ответ Денис Криволуцкий
А как она читается?
Про себя.
+2
0
+2
Пока трансферная компания в Динамо Москва не впечатляет ...
+1
0
+1
Ротенберъ - терерь так буду писать
+1
0
+1
Ответ Денис Криволуцкий
А как она читается?
Твердо и четко
+1
0
+1
Ответ Дядя Федор Макларен
Мечта комментаторов фамилия))
Орлова замкнёт
0
0
0
Ответ Денис Криволуцкий
А как она читается?
Могу ошибаться, но Ликгхматов, что-то близкое к этому
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