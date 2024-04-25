Пакетт может получить спортивное гражданство России в межсезонье

Седрик Пакетт в межсезонье может получить спортивное гражданство России.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Канадец дебютировал в КХЛ в 2022 году в составе минского «Динамо».

В сезоне-2023/2024 провел 57 матчей в регулярном чемпионате за московское «Динамо» и набрал 35 (22+13) очков.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ нападающий отметился 7 (4+3) баллами в 8 играх.

Срок его соглашения рассчитан до 30 апреля 2025 года.

Напомним, правление ФХР ранее приняло решение вернуться к лимиту в пять легионеров для российских клубов КХЛ на сезон-2024/25.