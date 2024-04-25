Пакетт может получить спортивное гражданство России в межсезонье

Теги КХЛ Динамо лимит на легионеров Седрик Пакетт натурализация Чемпионат.com Хоккей

Седрик Пакетт в межсезонье может получить спортивное гражданство России.

Об этом сообщает «Чемпионат». 

Канадец дебютировал в КХЛ в 2022 году в составе минского «Динамо».

В сезоне-2023/2024 Седрик Пакетт провел 57 матчей в регулярном чемпионате за московское «Динамо» и набрал 35 (22+13) очков.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ нападающий отметился 7 (4+3) баллами в 8 играх.

Срок его соглашения рассчитан до 30 апреля 2025 года.

Напомним, правление ФХР ранее приняло решение вернуться к лимиту в пять легионеров для российских клубов КХЛ на сезон-2024/25.

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11 комментариев
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Ответ Сергей Галынский
Скажите кто-нибудь динамовцам,что кол-во легионеров увеличили до 5ти
Ну да. 5 легов + менелл и пакетт)
+9
0
+9
Скажите кто-нибудь динамовцам,что кол-во легионеров увеличили до 5ти
+5
0
+5
Закон пружины
Сжали ее до 3 легионеров, а в итоге она хренакнула сильнее чем было - 5 легов плюс куча канадороссиян
+4
0
+4
Может быть они таким способом хотят всех убедить снять лимит?😂
+2
0
+2
Пакетт: я русский!
Яшкин: вот только не надо гнать!
+2
-1
+1
Годная новость. Ключевой игрок! Незаменимый на пятаке. Круто было бы. Будет еще место под солнцем для легионеров.
+2
-2
0
Ну просто надо начать считать таких игроков как легионеров и посмотреть кто из них захочет принимать гражданство...
0
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0
Представители Гусева и Радулова напряглись
0
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0
Если есть такая возможность, то почему нет.
Где гарантия, что через год лимит опять до 3 не уменьшат, или вообще легов запретят.
А с гражданством шансов на трудоустройство и на приличные, по меркам АХЛ и европейских лиг, деньги больше.
+1
-1
0
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