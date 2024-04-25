Пакетт может получить спортивное гражданство России в межсезонье
Седрик Пакетт в межсезонье может получить спортивное гражданство России.
Об этом сообщает «Чемпионат».
Канадец дебютировал в КХЛ в 2022 году в составе минского «Динамо».
В сезоне-2023/2024 Седрик Пакетт провел 57 матчей в регулярном чемпионате за московское «Динамо» и набрал 35 (22+13) очков.
В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ нападающий отметился 7 (4+3) баллами в 8 играх.
Срок его соглашения рассчитан до 30 апреля 2025 года.
Напомним, правление ФХР ранее приняло решение вернуться к лимиту в пять легионеров для российских клубов КХЛ на сезон-2024/25.
Сжали ее до 3 легионеров, а в итоге она хренакнула сильнее чем было - 5 легов плюс куча канадороссиян
Яшкин: вот только не надо гнать!
Где гарантия, что через год лимит опять до 3 не уменьшат, или вообще легов запретят.
А с гражданством шансов на трудоустройство и на приличные, по меркам АХЛ и европейских лиг, деньги больше.