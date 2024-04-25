Форвард «Динамо» Никонов намерен продолжить карьеру в НХЛ. У него есть предложение от «Сиэтла» (Metaratings)
Нападающий Андрей Никонов намерен продолжить карьеру в НХЛ.
Как сообщает Metaratings, у 21-летнего форварда есть предложения от «Сиэтла» и «Аризоны». Напомним, «Койотис» ранее переехали в Юту.
Срок контракта Андрея Никонова с московским «Динамо» истекает 30 апреля.
В сезоне-2023/24 на его счету 33 матча в регулярном чемпионате, в которых он набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «-7».
В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ Никонов провел 5 игр без результативных действий при полезности «-3».
В Сиэтле и Юте он будет в фармах играть. Да и оттуда быстро уедет.
Но Никонову и в фарме будет сложно.