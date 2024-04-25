Форвард «Динамо» Никонов намерен продолжить карьеру в НХЛ. У него есть предложение от «Сиэтла» (Metaratings)

Теги возможные переходы Аризона НХЛ КХЛ Динамо Сиэтл Андрей Никонов Юта Хоккей

Нападающий Андрей Никонов намерен продолжить карьеру в НХЛ.

Как сообщает Metaratings, у 21-летнего форварда есть предложения от «Сиэтла» и «Аризоны». Напомним, «Койотис» ранее переехали в Юту.

Срок контракта Андрея Никонова с московским «Динамо» истекает 30 апреля.

В сезоне-2023/24 на его счету 33 матча в регулярном чемпионате, в которых он набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «-7».

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ Никонов провел 5 игр без результативных действий при полезности «-3».

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10 комментариев
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Он очень слаб даже для КХЛ. Высокий, здоровенный, но в плане игры — нулевой. Ни отдать, ни забросить…
В Сиэтле и Юте он будет в фармах играть. Да и оттуда быстро уедет.
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Еще один даже ничего не сделавший за Динамо,не говоря уже о большем,а всё туда же вслед за такими же Тринеевым и Новиковым,пропавшими за океаном.
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Ответ Иван Буренков
В НХЛ нужно ехать,если ты стабильный ТОП-6 клуба КХЛ,как минимум,а обитания в АХЛ ничего не даст, оттуда выбираются только единицы на вверх
Сразу в топ-6 это только для суперталантов типа Капризова и Панарина. Большинство пробиваются через боттом. Дальше уже как пойдёт. Даже Кучеров начинал с фарма.
Но Никонову и в фарме будет сложно.
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Статистика топовая
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Он в Динамо то не блестал. :)
+1
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+1
сказал как отрезал...намерен...
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Судя по всему, двусторонний контракт и от силы пара игр в НХЛ, не? Хотя, может, там раскроют его потенциал и сделают ролевика 3-4 звена. Чудеса случаются же. Калинин, вон, отыграл в Нью-Джерси целых два сезона, как-то.
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Это шутка? Или Сиэтл хочет себе аналог Рэмпе?
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