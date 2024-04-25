Форвард «Динамо» Никонов намерен продолжить карьеру в НХЛ. У него есть предложение от «Сиэтла» (Metaratings)

Нападающий Андрей Никонов намерен продолжить карьеру в НХЛ.

Как сообщает Metaratings, у 21-летнего форварда есть предложения от « » и «Аризоны». Напомним, «Койотис» ранее переехали в Юту.

Срок контракта с московским « » истекает 30 апреля.

В сезоне-2023/24 на его счету 33 матча в регулярном чемпионате, в которых он набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «-7».

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ Никонов провел 5 игр без результативных действий при полезности «-3».