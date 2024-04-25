Вегас – Даллас: прогноз на третий матч 28 апреля 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 5,5

Счет в серии 2 – 0 (4 : 3, 3 : 1)

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У «Даллас Старз» большие проблемы. Победитель Западной конференции оказался единственной командой, которая в первом раунде проиграла оба матча на своей площадке. Все больше не покидает ощущение, что «Вегас Голден Найтс» специально проиграли в последнем матче регулярке «Анахайму», чтобы попасть на техасцев, которых они очень хорошо знают по финалу прошлого розыгрыша Кубка Стэнли. Если же абстрагироваться от домыслов, то на самом деле «звезды» очень активно начали матч, они больше бросали по воротам, совершали силовые приемы, а «Вегас» в основном отбивался. Вся эта активность справедливо привела к шайбе Джейсона Робертсона, которую нападающий забросил на 17-й минуте матча. Удалось реализовать первое же удаление в составе гостей. Однако под занавес матча хозяева проспали контратаку тройки Джека Айкела, которая доставила много проблем и в прошлом году. Счет сравнял Джонатан Маршессо. Во втором периоде случилось дежа-вю. Шансы выйти вперед были у обеих команд, но в конце игрового отрезка вновь отличились «рыцари». Шайба Ноа Хэнифина, заброшенная после затяжной атаки, оказалась победной. В третьем периоде скорее гости могли забросить еще, чем хозяева отыграться. В итоге третья шайба все же влетела уже в пустые ворота. «Далласу» нужно совершить подвиг и выиграть дважды в гостях, иначе первая серия Кубка станет последней. Коэффициенты букмекеров на третий матч серии.

победа «Вегас Голден Найтс» — от 2,32 (BetBoom) до 2,55 (Бетсити)

победа «Даллас Старз» — от 2,55 (BetBoom, Бетсити, Pari) до 2,66 (Olimpbet)

Где смотреть третий матч Вегас – Даллас

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