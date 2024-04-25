Вегас – Даллас где смотреть третий матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 28 апреля

В воскресенье, 28 апреля, сыграют Вегас и Даллас в третьем матче 1-го раунда Кубка Стэнли.

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Игра пройдет на стадионе «T-Mobile Arena».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Вегас – Даллас

Начало матча запланировано на 05:30 по московскому времени.

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Последние матчи Даллас

Прогноз на третий матч Вегас – Даллас

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