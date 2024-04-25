Вегас – Даллас где смотреть третий матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 28 апреля
В воскресенье, 28 апреля, сыграют Вегас и Даллас в третьем матче 1-го раунда Кубка Стэнли.
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- Игра пройдет на стадионе «T-Mobile Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Вегас – Даллас
- Начало матча запланировано на 05:30 по московскому времени.
Последние матчи Вегас
- Даллас – Вегас : 1 – 3
- Даллас – Вегас : 3 – 4
- Вегас – Анахайм : 1 – 4
- Вегас – Чикаго : 3 – 1
- Вегас – Колорадо : 4 – 3
Последние матчи Даллас
- Даллас – Вегас : 1 – 3
- Даллас – Вегас : 3 – 4
- Даллас – Сент-Луис : 2 – 1
- Даллас – Сиэтл : 3 – 1
- Даллас – Виннипег : 0 – 3
Прогноз на третий матч Вегас – Даллас
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