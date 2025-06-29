Дэйли пригласил 17-летнего болельщика «Кингс» Рота на сцену во время драфта НХЛ. Он объявил выбор «Лос-Анджелеса» в 7-м раунде

Билл Дэйли пригласил 17-летнего фаната «Лос-Анджелеса» на сцену во время драфта.

Церемония проходила в Лос-Анджелесе.

Вышедший на сцену Джереми Рот обратился к залу с короткой эмоциональной речью, после чего объявил, что «Кингс» выбрали защитника Уилла Шарпа из «Келоуны» под общим 216-м номером.

Заместитель комиссионера НХЛ заметил юношу, когда он сам вызвался это сделать.

«Билл Дэйли был на сцене, толпа вела себя тихо. Я сидел в третьем ряду и крикнул: «Эй! Могу ли я объявить один из выборов «Кингс»?

Он рассмеялся и сказал: «Может быть, позже». Я не думал, что он говорит серьезно. Во время шестого раунда наши взгляды встретились, он указал на меня каким-то парням за кулисами. Они начали смеяться. Потом они послали кого-то вниз, чтобы спросить, хочу ли я объявить последний выбор команды. Я сказал: «Конечно, да!».

В итоге я попал в соцсети «Кингс», мой отец увидел меня в прямом эфире на NHL Network. Было весело. Мой телефон разрывается от сообщений», – сказал Рот.

Фото: официальный сайт НХЛ.

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