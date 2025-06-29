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Айзерман о Гибсоне в «Детройте»: «Перестройка в «Анахайме» повлияла на его игру. Рассчитываем, что он сделает нашу команду лучше»

Стив Айзерман высказался о переходе Джона Гибсона в «Детройт».

«Ред Уингс» выменяли 31-летнего вратаря у «Анахайма». 

«Мы с Пэтом Вербиком обсуждали обмен в прошлом сезоне – перед дедлайном. У Джона были травмы, и момент был не самым удачным. В преддверии драфта мы вернулись к обсуждениям и смогли заключить сделку. 

Джон на протяжении всей своей карьеры был хорошим основным вратарем. Перестройка в «Анахайме», вероятно, повлияла на его игру.

Сейчас их команда прибавляет, и у них есть хороший молодой вратарь Лукаш Достал. Джон хочет играть больше, и мы рассчитываем на то, что он сделает нашу команду лучше», – сказал генеральнй менеджер «Детройта». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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