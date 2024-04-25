Айлендерс – Каролина: прогноз на четвертый матч 27 апреля 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+1), ТМ 5,5

Счет в серии 0 – 3 (1 : 3, 3 : 5, 2 : 3)

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«Айлендерс» нужно было во что бы то ни стало выигрывать на своей площадке в третьем матче серии. Главный тренер «островитян» Патрик Руа перед игрой принял неожиданное решение. Место в воротах занял Илья Сорокин. Нельзя сказать, что в Роли ошибался Семен Варламов, но наставник объяснил это заменой «Кадиллака» на «Феррари». Илья пропустил трижды после 14 бросков «Каролины» и отправился даже не на скамейку запасных, а за пределы площадки в проход, где и досматривал поединок. Не выручил? Пожалуй. Но тут вопросы к самому тренеру. Если основным считается Сорокин, во многом благодаря ему «Айлендерс» вообще играют в плей-офф, зачем ставить Варламова, а затем снова менять вратарей. Или это такая своеобразная педагогика. Руа сам был вратарем и должен понимать, что происходит в это время у игрока внутри. Тем временем «Каролина» лучше во всем. Их голкипера Фредерика Андерсена никто не меняет, первый номер выручает свою команду. Нападение и подавно превосходит соперника, даже несмотря на большее количество бросков в третьей игре со стороны хозяев. «Ураганы» взяли свое эффективностью. Первые две шайбы были и вовсе на счету защитников Брента Бернса и Дмитрия Орлова. Победную забросил Себастьян Ахо с передачи Андрея Свечникова. В субботу вечером тут может все завершиться. Коэффициенты букмекеров на четвертый матч серии.

победа «Нью-Йорк Айлендерс» — от 3,15 (Бетсити, Pari) до 3,36 (Olimpbet)

победа «Каролины Харрикейнз» — от 1,97 (Pari) до 2,04 (Бетсити)

Где смотреть четвертый матч Айлендерс – Каролина

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