Айлендерс – Каролина где смотреть четвертый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 27 апреля

В субботу, 27 апреля, сыграют Айлендерс и Каролина в четвертом матче 1-го раунда Кубка Стэнли.

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Игра пройдет на стадионе «UBS Arena».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Айлендерс – Каролина

Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени.

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Прогноз на четвертый матч Айлендерс – Каролина

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