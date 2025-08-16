Ги Буше о Санкт-Петербурге: «Один из самых красивых городов мира, микс Москвы, Венеции и Амстердама. И тут так чисто! Здесь чувствуется и грандиозность России в целом»

Ги Буше назвал Санкт-Петербург одним из самых красивых городов мира.

«Авангард » проводит в городе тренировочный сбор.

– Ваша первая предсезонка здесь, как пока все идет?

– Все невероятно и потрясающе! Во-первых, хоккейная инфраструктура – это первая причина, почему мы здесь проводим сборы. Все идеально – арена, отель. И вдобавок такой красивый город, все мероприятия здорово организованы, погода потрясающая.

Помню, как приезжал сюда со сборной Канады, но тогда мы прилетели всего на один день, и у меня не было времени погулять по городу. А сейчас все великолепно, я поездил по миру достаточно, и Петербург – один из самых красивых городов. Он просто невероятен.

– Что уже успели увидеть?

– Вчера пять часов по городу гулял! Посмотрел Петропавловскую крепость, поднялся на Исаакиевский собор. И тут так чисто! Я был в Венеции, в Амстердаме, Петербург мне немного напоминает их из-за каналов. Я бы сказал, что этот город – микс Москвы, Венеции и Амстердама.

Поражает грандиозность и России в целом, и здесь это тоже чувствуется. И тут много воды, что создает особенную атмосферу, здесь просто великолепно себя чувствуешь, – сказал главный тренер омского клуба.