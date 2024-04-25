Дмитрий Чернышенко: «16-й сезон КХЛ разорвал все шаблоны. Радует, что популярность хоккея растет – скоро откроют ледовые дворцы в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге»
Дмитрий Чернышенко подвел итоги этого сезона КХЛ.
Вчера «Металлург» выиграл Кубок Гагарина, победив в финальной серии «Локомотив» (2:1, 4-0).
Нынешний плей-офф стал самым посещаемым за всю историю лиги – суммарно матчи плей-офф посетили 751 703 зрителя.
«Поздравляю КХЛ и болельщиков с окончанием 16-го сезона.
Сезон стал самым ярким, разорвал все шаблоны – масса интриги, новые рекорды, новые яркие звезды, во многих командах молодые игроки делали результат. Неудивительно, что самым ценным игроком плей-офф стал вчерашний юниор Илья Набоков.
«Металлург» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина, завоевав титул с самой молодой чемпионской командой в истории лиги.
Успех команды – это работа всего хоккейного клуба, который неизменно поддерживает лично Виктор Филиппович Рашников (председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината – Sports).
«Металлург» и их соперник «Локомотив» уделяют большое внимание развитию своих воспитанников, и мы увидели, как обычные мальчишки из Ярославля и Магнитогорска демонстрировали классную игру в финале главного хоккейного турнира страны.
Радует, что популярность хоккея растет. Больше аудитория, больше посещаемость, и этот процесс будет продолжаться.
В этом сезоне в КХЛ появились две новые современные арены – в Новосибирске и Санкт-Петербурге. Совсем скоро новые ледовые дворцы откроются в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге», – сказал бывший президент КХЛ и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Вратарь из 15-тысячного города – самый ценный игрок Кубка Гагарина. И это в 21 год!
сделайте пост,что Драйзатль и Макдэвид,имея одинаковое кол-во игр и очков в плове за карьеру, вышли на уровень 1,588 за игру, и дышат в спину Марио Лемье. Выше - только величайший.