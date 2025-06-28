«Вашингтон» подписал с Сурдифом контракт на 2 года и 1,65 млн долларов. 23-летнего форварда выменяли у «Флориды»

«Вашингтон» подписал контракт с Джастином Сурдифом на 2 сезона.

Общая сумма соглашения составит 1,65 миллиона долларов.

23-летний Джастин Сурдиф провел 43 матча в регулярном чемпионате АХЛ в минувшем сезоне, набрав 34 (16+18) очка. В 18 играх плей-офф на его счету 10 (4+6) баллов.

В активе Сурдифа также 1 гол в 1 матче НХЛ за «Флориду». Напомним, «Кэпиталс» выменяли форварда у «Пантерс» на выбор во втором раунде драфта НХЛ-2026 и пик в шестом раунде драфта-2027.