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«Торонто» может продлить контракт с Марнером и обменять в «Вегас». Клубы ведут переговоры (Эллиот Фридман)

«Торонто» и «Вегас» ведут переговоры по обмену Митча Марнера.

Напомним, действующее соглашение 28-летнего канадца с канадским клубом со средней годовой зарплатой в 10,9 млн долларов заканчивается 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Марнер набрал 102 (27+75) очка за 81 игру в регулярном чемпионате и добавил 13 (2+11) баллов в 13 матчах плей-офф.

«На протяжении недели «Торонто» и «Вегас» обсуждали возможность сделки по Митчу Марнеру: канадский клуб может продлить контракт, после чего обменять форварда. 

Оценить вероятность такого развития событий сложно, но переговоры действительно имели место – и продолжаются», – написал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Эллиотта Фридмана
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