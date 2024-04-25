Никитин об амбициях игроков «Локомотива»: «Если они удовлетворены, что были финалистами – это проблема. Если под ложечкой сосет или сердце потряхивает, то нет» 

Теги Локомотив Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Игорь Никитин высказался об амбициях игроков «Локомотива».

В финальной серии Кубка Гагарина ярославцы проиграли «Металлургу» (0-4).

– Чемпионское окно «Локомотива» остается открытым ?

 – Это зависит от того, как у ребят состояние в раздевалке сейчас. Если они удовлетворены, что были финалистами – это проблема. Если под ложечкой сосет или сердце потряхивает, то нет. Я то же самое и им сказал, – сказал главный тренер «Локомотива».

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