Никитин об амбициях игроков «Локомотива»: «Если они удовлетворены, что были финалистами – это проблема. Если под ложечкой сосет или сердце потряхивает, то нет»
Игорь Никитин высказался об амбициях игроков «Локомотива».
В финальной серии Кубка Гагарина ярославцы проиграли «Металлургу» (0-4).
– Чемпионское окно «Локомотива» остается открытым ?
– Это зависит от того, как у ребят состояние в раздевалке сейчас. Если они удовлетворены, что были финалистами – это проблема. Если под ложечкой сосет или сердце потряхивает, то нет. Я то же самое и им сказал, – сказал главный тренер «Локомотива».
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