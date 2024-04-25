Никитин о том, останется ли в «Локомотиве»: «Мне дифирамбы или пинки под задницу не нужны. Я имею различный опыт. Решать руководству»

Теги Локомотив Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Игорю Никитину задали вопрос о возможном уходе из «Локомотива».

– Будете ли вы работать в «Локомотиве» дальше?

– Я имею различный опыт. Это решать руководству. Моя задача – работать и наслаждаться. Я достаточно опытный тренер.

Мне дифирамбы или пинки под задницу не нужны, – сказал главный тренер «Локомотива», работающий в команде из Ярославля с 2021 года.

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10 комментариев
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Отпускать его будет максимально тупо, на рынке сейчас нет хороших тренеров
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Будем надеяться на адекватность ЮНЯ
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Ответ trouble_shooter
3 шайбы за 4 игры в финале - тут что то не так с тактикой.
Тут можно и с другой стороны посмотреть, а с какой вероятностью с этим составом он оказался бы в финале?
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Ответ Sergey Smolensky
Могу ошибаться, но это самый пресный тренер в лиге остался. Остальные чаще всего, могут выдать огонька по эмоциям на лавке во время игры или в интервью. Никитин же настоящий робот.
тебе не понравилась история с напёрстками?)
пусть лучше так, чем обсуждать "самолетные ноги" и демонстративно убирать напитки из кадра
+1
0
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Конечно же пинок под зад. С такими тренерами можно кубок выиграть, только если всю лигу абсолютно скупить и суперсостав сделать.
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3 шайбы за 4 игры в финале - тут что то не так с тактикой.
0
0
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Могу ошибаться, но это самый пресный тренер в лиге остался. Остальные чаще всего, могут выдать огонька по эмоциям на лавке во время игры или в интервью. Никитин же настоящий робот.
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Ответ Руслан Зимаков
Отпускать его будет максимально тупо, на рынке сейчас нет хороших тренеров
Т.е. смотреть ещё минимум год на условных Чеховичей? Ну уж нет, спасибо
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Ответ nikitosdaipoltos
тебе не понравилась история с напёрстками?) пусть лучше так, чем обсуждать "самолетные ноги" и демонстративно убирать напитки из кадра
Да уж лучше про самолётную ноги и шизу финского еврея слушать, чем Никитина. Никитин настолько не интересный тренер, что абсолютный антигерой любой лиги. И ладно бы, если бы он давал результат в виде кубков, так и их нет. Я напомню, что будучи базовым клубом (ЦСКА), они умудрились проиграть с топ составом финал Авангарду, а до этого Ак Барсу. Т.е человек имея на руках любой подбор хоккеистов, от которых бы большинство клубов не отказалось (или вообще бы боролось) умудрился залить 3 финала из 4. И везде был автобус, где надежда была на сильных исполнителей. Да, Юшкевич и Никитин могут научить защитников обороняться, но от обороны сейчас кубок выиграть очень сложно и надо словить дикую пруху.
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Ответ Sergey Smolensky
Да уж лучше про самолётную ноги и шизу финского еврея слушать, чем Никитина. Никитин настолько не интересный тренер, что абсолютный антигерой любой лиги. И ладно бы, если бы он давал результат в виде кубков, так и их нет. Я напомню, что будучи базовым клубом (ЦСКА), они умудрились проиграть с топ составом финал Авангарду, а до этого Ак Барсу. Т.е человек имея на руках любой подбор хоккеистов, от которых бы большинство клубов не отказалось (или вообще бы боролось) умудрился залить 3 финала из 4. И везде был автобус, где надежда была на сильных исполнителей. Да, Юшкевич и Никитин могут научить защитников обороняться, но от обороны сейчас кубок выиграть очень сложно и надо словить дикую пруху.
Ну так включи Соловья по телеку. Зрелище на весь день обеспечено.
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