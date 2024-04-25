Никитин о том, останется ли в «Локомотиве»: «Мне дифирамбы или пинки под задницу не нужны. Я имею различный опыт. Решать руководству»
Игорю Никитину задали вопрос о возможном уходе из «Локомотива».
– Будете ли вы работать в «Локомотиве» дальше?
– Я имею различный опыт. Это решать руководству. Моя задача – работать и наслаждаться. Я достаточно опытный тренер.
Мне дифирамбы или пинки под задницу не нужны, – сказал главный тренер «Локомотива», работающий в команде из Ярославля с 2021 года.
пусть лучше так, чем обсуждать "самолетные ноги" и демонстративно убирать напитки из кадра