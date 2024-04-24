Никитин о проигрыше «Металлургу»: «Внутри опустошение, спортивная злость. «Локо» не хватило голов в финале, это наши проблемы и в сезоне»

Теги Металлург Мг Локомотив Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Максим Шалунов Хоккей

Игорь Никитин высказался о проигранном «Металлургу» (0-4) финале Кубка Гагарина.

– Трудно описать чувства. Внутри опустошение, чувство неудовлетворенности, спортивная злость.

– Это несправедливый результат?

– То, что заслужили, то и получили. Как иначе к этому относиться? Наверное, нужно правильно разобрать ошибки, которые были допущены. Например, в подготовке к финальной серии.

– Вы согласны с тем, что атаке не хватило креатива?

– Если посчитаете в среднем количество шайб за игру до финала, то мы, наверное, будем первой командой по этому показателю. Конечно, нам не хватило голов в финале. Мы это понимаем. Это наши проблемы и в сезоне, которые обострились именно в финале.

– Если бы серия продлилась, Шалунов мог сыграть в финале?

– Нет. Там без шансов.

– Какое усиление нужно команде?

– По горячим следам я бы не хотел делать заявлений. Здесь нужно быть реалистом и отталкиваться от рынка. Плюс те молодые ребята, которые вышли на лидирующие позиции, кто пробуксовал этот год, – здесь резерв, – сказал главный тренер «Локомотива».

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8 комментариев
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Жаль Никитина не спросили, почему после 10 (!) дней отдыха команда в первых двух играх так пассивно играла.
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Твоя команда четыре матча наступала на одни и теже грабли! Как так можно? Где броски, где добивания! Не хватило ему голов. Смешной.
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Ответ Stounsss
Жаль Никитина не спросили, почему после 10 (!) дней отдыха команда в первых двух играх так пассивно играла.
А потом была феерия в последних двух? Да даже если бы у Никитина команда состояла из Макди и его клонов, локомотив бы выходил на игру с установкой "как бы не наложить в штаны" и накладывал бы в них.
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Карма! Сломали воротчика, прошли на халяву в финал и получили по первое число! Всё по делу.
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Ответ Stounsss
Жаль Никитина не спросили, почему после 10 (!) дней отдыха команда в первых двух играх так пассивно играла.
Ответ был очевиден, выпали из игрового ритма.
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Ответ гилберт
Карма! Сломали воротчика, прошли на халяву в финал и получили по первое число! Всё по делу.
хахахахаха поддерживаю полностью. Это им за зака ответка прилетела. Разин разобрал серию с трактором и исключил ошибки по минимуму на пятаке и убрал удаления в итоге локомотив наступил на те же грабли что и трактор и проиграл в чистую финал. Плюс у них выбили в первой же игре шалунова и это тоже карма.
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