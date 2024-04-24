Никитин о проигрыше «Металлургу»: «Внутри опустошение, спортивная злость. «Локо» не хватило голов в финале, это наши проблемы и в сезоне»

Игорь Никитин высказался о проигранном «Металлургу» (0-4) финале Кубка Гагарина.

– Трудно описать чувства. Внутри опустошение, чувство неудовлетворенности, спортивная злость.

– Это несправедливый результат?

– То, что заслужили, то и получили. Как иначе к этому относиться? Наверное, нужно правильно разобрать ошибки, которые были допущены. Например, в подготовке к финальной серии.

– Вы согласны с тем, что атаке не хватило креатива?

– Если посчитаете в среднем количество шайб за игру до финала, то мы, наверное, будем первой командой по этому показателю. Конечно, нам не хватило голов в финале. Мы это понимаем. Это наши проблемы и в сезоне, которые обострились именно в финале.

– Если бы серия продлилась, мог сыграть в финале?

– Нет. Там без шансов.

– Какое усиление нужно команде?

– По горячим следам я бы не хотел делать заявлений. Здесь нужно быть реалистом и отталкиваться от рынка. Плюс те молодые ребята, которые вышли на лидирующие позиции, кто пробуксовал этот год, – здесь резерв, – сказал главный тренер « ».