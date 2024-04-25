«Металлург» взял Кубок Гагарина, поражения «Зенита» и «Ливерпуля», камбэк «Локо», Хави остается в «Барселоне» и другие новости

1. «Локомотив» проиграл 0-4 «Металлургу» в финальной серии Кубка Гагарина, уступив 1:2 в 4-м матче. «Магнитка» в 3-й раз взяла трофей, больше побед нет ни у кого. Тренер Андрей Разин выиграл кубок в первом же сезоне в «Металлурге».

2. «Зенит» внезапно на своем поле уступил «Рубину» (0:2) в 21-м туре Мир РПЛ, а «Краснодар» обыграл «Балтику» (3:2) и до 1 очка сократил отставание от лидера. «Локомотив», уступая 0:2, победил «Пари НН» (3:2), забив на 92-й и 96-й минутах. «Динамо» обыграло «Оренбург» на выезде (2:1).

3. «Ливерпуль» в гостях проиграл «Эвертону» (0:2) в дерби в перенесенном матче 29-го тура АПЛ и заметно ухудшил шансы на титул, «Манчестер Юнайтед» на своем поле был сильнее «Шеффилда» (4:2).

4. Кубок Стэнли. В 1-м раунде «Бостон» повел в серии с «Торонто» (2-1), «Эдмонтон» играет с «Лос-Анджелесом», «Вегас» встречается с «Далласом».

5. Российская Премьер-лига не видит смысла в расширении до 18 клубов. Несколько аутсайдеров хотели предложить такую идею.

6. Хави решил остаться в «Барселоне» на следующий сезон. Тренер принял все условия клуба.

7. Плей-офф НБА. В 1-м раунде «Майами» обыграл «Бостон», сравняв счет в серии (1-1), «Оклахома» встречается с «Новым Орлеаном» (1-0).

8. Мирра Андреева, Потапова, Осака вышли во 2-й круг в Мадриде, Аванесян, Блинкова, Возняцки, Кенин, Радукану выбыли. Шаповалов, Шевченко, Дрэйпер вышли во 2-й круг, Карацев, Сафиуллин, Монфис выбыли.

9. Власти Беларуси разрешили транслировать Евро-2024 без согласия УЕФА. А что, так можно было?

10. «Зенит» вновь обыграл «Уралмаш» (82:74, 2-0) в 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ, ЦСКА дома взял верх над «Енисеем» (88:85, 2-0).

11. Данис Зарипов может стать членом партии «Единая Россия». Бывший хоккеист «Ак Барса», «Металлурга» и сборной России подал документы для участия в предварительном голосовании и может стать депутатом Госсовета Татарстана.

12. «ПСЖ» разгромил «Лорьян» (4:1) в 29-м туре Лиги 1 и мог досрочно выиграть чемпионат Франции, но «Монако» Александра Головина справился с «Лиллем» (1:0) и отсрочил титул парижан.

13. «Аталанта» Алексея Миранчука разгромила «Фиорентину» (4:1) в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии и сразится с «Ювентусом» за трофей.

14. Дисквалификацию за мельдоний отбывают 46 российских спортсменов. Препарат был запрещен в спорте в 2016 году.

15. Казанский «Зенит» обыграл московское «Динамо» (3-0) в первом матче финала чемпионата России по волейболу.

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