Кубок Стэнли. «Бостон» против «Торонто», «Эдмонтон» сыграет с «Лос-Анджелесом», «Вегас» встретится с «Далласом»

Теги результаты матчей Торонто Бостон Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас Лос-Анджелес НХЛ Вегас Хоккей

«Торонто» примет «Бостон» в матче Кубка Стэнли.

«Даллас» встретится с «Вегасом», «Эдмонтон» будет противостоять «Лос-Анджелесу».

НХЛ

Кубок Стэнли

Первый раунд 

Торонто – Бостон
Дата проведения
25 апреля, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-1

Даллас – Вегас
Дата проведения
25 апреля, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-1

Эдмонтон – Лос-Анджелес
Дата проведения
25 апреля, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

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13 комментариев
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надеюсь, короли понимают, что они выдали самый ссыкотный матч из всех первых сыгранных.
играть нужно от атаки, а не от печки.
если от печки, Конор нажарит столько пирожков, что хватит на обе команды)
+6
0
+6
За любимый Даллас, обязательно нужно побеждать. Первую игру дома мы в последние годы всегда отдаем, Миннесоте в том году, Калгари в год выхода в финал и вот сейчас. Вторую игру и серию забрали оба раза, надеюсь традиция не нарушится
+2
0
+2
Торонто - это как Спартак или МЮ в футболе. Как сказал Тиньков: какое-то Величие, какая-то х*** - мне вообще они не интересны 😁
+2
0
+2
Go Stars Go!
+3
-2
+1
Ответ reus
Кто то выбирает матч каждого вечера) По плэйоффной традиции все до одного, ну разве что относительно одной пары на Востоке и одной на Западе можно поспорить. Пусть и весеннее обострение имени Плэйоффа кубка Стэнли, но случайно спустя столько то лет, сегодня наткнувшись на герб славного города с суперхоккейными традициями - Торонто, сразу завязались ассоциативно прогностические пасхалки, тудысь их клюшки)) И такие совсем неоптимистические для самих Листьев, но уже для Брюинз. И вообще было лень вскрывать эти мегабайты статистики на предмет схожих с текущим вариантов плэйоффной сетки по прошлым годам и тем более стату личных встреч. Но следуя по сетке востока, как то Бостон с Фло наиболее вероятный полуфинал конфы. Дело даже не в Бобрах, кувыркающихся на грани фантастики в воротах Пантер. Ещё, сейчас то мало кто в душЕ представляет, каким образом Вашингтон собирается дальше играть, разве что только неисправимые оптимисты и отъявленные поклонники "гения тактической и тренерской мысли" Карба и его подбитой компании. И если как некоторые считают, что скорее подтвердится факт присутствия у МакДи ДНК хоккеиста-инопланетянина, нежели Кепы смогут дожить хотя бы до финала Конфы, и НЙР или Каролина не сделает из них карбсбургеры; то следуя шизоидным ассоциациям с пасхалок - шансы не настолько и ничтожны. Хорошего Хоккея всем.. А мы ждем Даллас - Вегас, хоть бы успели уложиться до 8-00 по Мск. )) Ну Эдмонтону тоже успехов)
Капец ты настрочил, нифига не поняла 😁 разве что успеха Ойлерз. Ещё и Юрген на аватарке 😏
+1
0
+1
Победы Торонто, Далласу и Эдмонтону ❤️
+3
-3
0
Кто то выбирает матч каждого вечера) По плэйоффной традиции все до одного, ну разве что относительно одной пары на Востоке и одной на Западе можно поспорить. Пусть и весеннее обострение имени Плэйоффа кубка Стэнли, но случайно спустя столько то лет, сегодня наткнувшись на герб славного города с суперхоккейными традициями - Торонто, сразу завязались ассоциативно прогностические пасхалки, тудысь их клюшки)) И такие совсем неоптимистические для самих Листьев, но уже для Брюинз. И вообще было лень вскрывать эти мегабайты статистики на предмет схожих с текущим вариантов плэйоффной сетки по прошлым годам и тем более стату личных встреч. Но следуя по сетке востока, как то Бостон с Фло наиболее вероятный полуфинал конфы. Дело даже не в Бобрах, кувыркающихся на грани фантастики в воротах Пантер. Ещё, сейчас то мало кто в душЕ представляет, каким образом Вашингтон собирается дальше играть, разве что только неисправимые оптимисты и отъявленные поклонники "гения тактической и тренерской мысли" Карба и его подбитой компании. И если как некоторые считают, что скорее подтвердится факт присутствия у МакДи ДНК хоккеиста-инопланетянина, нежели Кепы смогут дожить хотя бы до финала Конфы, и НЙР или Каролина не сделает из них карбсбургеры; то следуя шизоидным ассоциациям с пасхалок - шансы не настолько и ничтожны. Хорошего Хоккея всем.. А мы ждем Даллас - Вегас, хоть бы успели уложиться до 8-00 по Мск. )) Ну Эдмонтону тоже успехов)
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В первой игре все понравилось, кроме защиты. Глупые привозы в своей зоне нужно искоренить. Скиннеру быть чуточку увереннее.
Let’s go Oilers!
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Удачи великому клубу против банды сливных!
Медведь не пройдёт!
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За Ойлерз и Даллас!
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Ответ bes_na_tatami
надеюсь, короли понимают, что они выдали самый ссыкотный матч из всех первых сыгранных. играть нужно от атаки, а не от печки. если от печки, Конор нажарит столько пирожков, что хватит на обе команды)
Да вот как сказать. Но как минимум в силовой, тягучий, максимально вязкий хоккей точно Королям играть надо.
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Ответ Hitgoe Himgob
За любимый Даллас, обязательно нужно побеждать. Первую игру дома мы в последние годы всегда отдаем, Миннесоте в том году, Калгари в год выхода в финал и вот сейчас. Вторую игру и серию забрали оба раза, надеюсь традиция не нарушится
А почему прошлый сезон пропустил? Там ведь тоже была серия ещё и с тем же соперником
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Ответ Nuteruoli
В первой игре все понравилось, кроме защиты. Глупые привозы в своей зоне нужно искоренить. Скиннеру быть чуточку увереннее. Let’s go Oilers!
✊👍
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