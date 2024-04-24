Кубок Стэнли. «Бостон» против «Торонто», «Эдмонтон» сыграет с «Лос-Анджелесом», «Вегас» встретится с «Далласом»
«Торонто» примет «Бостон» в матче Кубка Стэнли.
«Даллас» встретится с «Вегасом», «Эдмонтон» будет противостоять «Лос-Анджелесу».
Первый раунд
- Дата проведения
- 25 апреля, 02.00, «Scotiabank Arena»
Счет в серии: 1-1
- Дата проведения
- 25 апреля, 04.30, «American Airlines Center»
Счет в серии: 0-1
- Дата проведения
- 25 апреля, 05.00, «Rogers Place»
Счет в серии: 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
играть нужно от атаки, а не от печки.
если от печки, Конор нажарит столько пирожков, что хватит на обе команды)
Let’s go Oilers!
Медведь не пройдёт!