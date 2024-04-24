Обласова о возрастном цензе: «Странно, когда у нас женское фигурное катание, а на лед выходят маленькие «пиписьки» и прыгают»

Кристина Обласова поделилась мнением о возрастном цензе в женском катании.

— Два года назад ISU сделал поэтапное повышение возрастного ценза выхода во взрослые. Со следующего сезона в чемпионате России можно будет участвовать лишь с 16 лет, а на международных стартах с 17.

— Конечно, переборщили. Но, с другой стороны, правильно. Странно, когда у нас женское фигурное катание, а на лед выходят маленькие «пиписьки» и прыгают, прыгают, прыгают. Неудивительно, что им легче прыжки даются, ведь их тела еще не сформированы, как у женщин.

Та же — молодец. Смогла побороть свой вес, когда поправилась, и снова стала побеждать. Она показывала женское фигурное катание. У Бутырской тоже было женское фигурное катание. А то стали выходить потом девочки и всех перепрыгивать, как Тара Липински в свое время, — сказала чемпионка мира среди юниоров-2001.

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