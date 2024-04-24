Обласова о возрастном цензе: «Странно, когда у нас женское фигурное катание, а на лед выходят маленькие «пиписьки» и прыгают»

Теги Ирина Слуцкая сборная России Мария Бутырская женское катание Кристина Обласова Фигурное катание

Кристина Обласова поделилась мнением о возрастном цензе в женском катании.

— Два года назад ISU сделал поэтапное повышение возрастного ценза выхода во взрослые. Со следующего сезона в чемпионате России можно будет участвовать лишь с 16 лет, а на международных стартах с 17.

— Конечно, переборщили. Но, с другой стороны, правильно. Странно, когда у нас женское фигурное катание, а на лед выходят маленькие «пиписьки» и прыгают, прыгают, прыгают. Неудивительно, что им легче прыжки даются, ведь их тела еще не сформированы, как у женщин.

Та же Слуцкая — молодец. Смогла побороть свой вес, когда поправилась, и снова стала побеждать. Она показывала женское фигурное катание. У Бутырской тоже было женское фигурное катание. А то стали выходить потом девочки и всех перепрыгивать, как Тара Липински в свое время, — сказала чемпионка мира среди юниоров-2001.

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17 комментариев
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капец, откуда ее отрыли, наша журналистика пробивает очередное дно
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Два вопроса: кто такая Кристина Обласова и что за «пиписьки» она несёт
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Какая-то дискриминация по признаку размера пиписек..
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Обласовой не помог бы ценз и 30 лет
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Обласова, если ты прыгаешь только одним определенным местом, это не значит чтотвсе прыгают также как ты(((
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Ответ elenaa
капец, откуда ее отрыли, наша журналистика пробивает очередное дно
Просто приличные им вью не дают. Выживают, как могут)).
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Откуда отрыли эту быдло бабу. Ну судя по накидыванию на Слуцкую возраст где то рядом, но речь это ужас. Появился ещё один "эксперт" по обзвонам.
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Плохой танцорше всегда пиписька мешает
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Всё понятно, какое то йети из прошлого, и коньки ей Слуцкая откручивала, и ноги ломала, и по лицу она ей била. Дичь какая-то.
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Ну сейчас сочувствующих Обласовой резко убавится)
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тот ещё сленг))) сколько она заплатила за интервью?
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Дама там случаем не употребляет чего-нибудь нибудь на досуге) Судя по высказываниям, вполне
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Будто в чан с дeрьмoм окунулся после прочтения
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это уже чего-то про трансгендеров??
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Эта тема с мелкими корнями уходит в СССР.Тогда этим заставляли разинут рот иностранцев,так и продолжают.
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Если они ходят в правильные туалеты - то все норм...
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